Иностранный спутниковый интернет раздадут по российским правилам

В пресс-службе Института развития Интернета, консультативной организации комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи прокомментировали новый законопроект Правительства РФ о штрафах за использование зарубежных систем интернет-связи наподобие Starlink и Oneweb.

По словам экспертов, 21 февраля прошлого года Правительство России постановлением заставило всех иностранных операторов спутникового Интернета пропускать весь трафик через станции российских операторов. Это требование распространяется даже на случаи, когда зарубежные пользователи спутниковых систем связи находятся на нашей территории в роуминге. Подключение спутникового интернета к наземной станции сопряжения в России требует от оператора связи получения согласований от ФСО и ФСБ об отсутствии шпионской деятельности. Теперь правительство вводит санкции за нарушение этих правил, предварительно предоставив операторам связи более года на подготовку своей инфраструктуры к новым правилам, в том числе штрафы до 1 млн рублей.

«В тексте пояснительной записки указано, что ограничения направлены на обеспечение национальной безопасности оперативно-разыскных мероприятий. Государственная граница должна существовать в информационном пространстве и обеспечивать цифровой суверенитет страны», — говорится в тексте пресс-службы.

Штраф за использование оборудования для спутникового интернета без российского сегмента в цепочке передачи данных предусмотрен для операторов связи. Санкции не коснутся российских и иностранных граждан.