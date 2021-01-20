Большинство регионов РФ завершили 2020 год с дефицитом бюджета

Москва, 20 января. Общий дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2020 года составил 762,2 млрд рублей. Отрицательный баланс показали 58 из 85 федеральных субъектов.

Как следует из предварительных данных Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета, самые высокие значения дефицита показали Кемеровская (-21%) и Тюменская (-20%) области, а также Удмуртская Республика (-16%), Ямало-Ненецкий автономный округ (-14%), Республика Башкортостан (-14%) и Архангельская область (-14%). Совокупный дефицит региональных бюджетов составил 5% от общего объема доходов регионов.

Среди причин проблем бюджета федеральных субъектов эксперты называют падение внешнего спроса на нефть, внутреннего платежеспособного спроса, а также резкое сокращение продаж товаров и услуг. Минфин РФ отмечает, что данные Федерального казначейства следует трактовать как предварительные, так как итоговый отчет за прошлый год будет получен после 20 января.

Экономика России в 2020 году, как и многих других страны, столкнулась с серьезными испытаниями из-за пандемии COVID-19. Однако, как ранее писал ФАН, итоговые показатели прошлого года оказались лучше статистики прошлых кризисных лет.