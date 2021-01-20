Вертолет будет спасать рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

Южно-Сахалинск, 20 января. Группа рыбаков продолжает дрейфовать на льдине в районе Сахалина. Подобраться к ним на лодке не удалось. Спасатели приняли решение направить на помощь вертолет.

Группа из восьми рыбаков не заметила трещину на льду, сообщил источник ФАН в экстренных службах. Усилившиеся порывы ветра и отлив привели к отрыву льдины. По предварительным данным, рыбаки, в числе которых есть женщины, находятся в полутора километрах от берега в акватории Охотского моря.

Волны и сильный ветер не позволили спасти их на лодках. По приблизительным подсчетам, в зоне риска могут находиться еще несколько сотен любителей рыбной ловли.