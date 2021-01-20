Доказательства Родченкова оспорили российские юристы

В эксклюзивном комментарии ФАН один из авторов судебной реформы в России Сергей Пашин рассказал о возможностях судебной защиты России в антидопинговых разбирательствах, инициированных экс-главой РУСАДА Григорием Родченковым.

«Информация, полученная с нарушением закона, не может использоваться, вне зависимости от того, верная она или нет. Например, изъятые в уголовном деле предметы, о которых стало известно под пытками, нельзя признать допустимыми доказательствами. Такие правила называются концепцией плодов отравленного дерева. Она ограниченно применяется в судах государств с континентальной системой права, таких как Швейцария, где находится Международный спортивный арбитраж. Однако в практике ЕСПЧ «плоды отравленного дерева» являются важным аргументом», — заявил юрист.

Сфабрикованные и представленные Родченковым доказательства — личные дневники и база данных РУСАДА — вот уже несколько лет используются в неспортивной международной борьбе со спортом высоких достижений под национальным флагом РФ. 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским спортсменам выступать под нашим триколором, а России — проводить соревнования олимпийского и паралимпийского цикла. 17 декабря прошлого года Спортивный арбитраж в Лозанне подтвердил решение ВАДА, сократив срок наказания до двух лет.

Проверить решение Международного арбитража в Лозанне сможет швейцарский суд, однако по установленным там правилам он не будет изучать доказательства, а изучит лишь законность процедуры разбирательства.

Следующей инстанцией станет ЕСПЧ, если этого захотят пострадавшие от санкций российские спортсмены. Ведь получается, что их дисквалифицировали на основе доказательств Родченкова, полученных незаконно. Это утверждение относится и к моменту их изготовления и к тому, как они были переданы бюрократам Международного олимпийского комитета. Выходит, ни дочерняя структура МОК, ВАДА, ни Международный спортивный арбитраж не могли выносить решение, поражающее в правах наших спортсменов.

Напомним, всего неделю назад ФАН опубликовал доказательства невозможности использования документов от Родченкова, страдающего тяжелой формой ментального расстройства, в разбирательствах, где замешаны интересы нескольких сторон. Новые материалы журналистского расследования в деле ВАДА против России не фигурируют.