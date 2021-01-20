Украине предрекли дефолт

Киев, 20 января. Бывший министр украинской экономики Виктор Суслов предупредил, что страна постепенно движется к дефолту. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Главред».

Украинский бюджет на текущий год принят с большим дефицитом в размере 5,5% ВВП. Приемлемым уровнем, добавил Суслов, в мире считается показатель до 3%.

Такой размер дефицита свидетельствует о неспособности страны ограничить расходы в условиях падающей экономики, сказал экс-министр. Ситуация, по его мнению, опасна из-за наращивания госдолга — как внешнего, так и внутреннего, на обслуживание которого придется отдавать существенную часть доходов. В настоящее время на данные цели выделяется каждая третья гривна бюджета.

Снижение заработной платы чиновников и прогрессивная шкала налогообложения могут спасти страну, но власти этого делать не собираются, подытожил Суслов. Директор Института трансформации общества, украинский экономист Олег Соскин ранее спрогнозировал сроки дефолта на Украине. По его словам, в 2020 году в Незалежной были подготовлены все необходимые условия для финансово-экономической катастрофы.