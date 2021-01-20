Сенатор Климов выступил против введения карты россиянина

В Польше существует специальная карта, которая дает человеку право работать и учиться в стране без оформления визы — посещать историческую родину при наличии соответствующих разрешений. Карта предназначена для поддержки тех, чьи предки были поляками, и выходцев из Польши, проживающих в странах СНГ и Балтии. Возможно ли введение карты россиянина для осуществления поддержки российских соотечественников за рубежом, рассказал член Совета Федерации Андрей Климов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мы знакомы с опытом введения специальных карт другими странами, например, Польшей. Физически можно сделать все, что не противоречит законам физики, но есть еще здравый смысл и определенная политическая логика. В рамках нее не нужно вводить карту россиянина. Необходимо расширять возможности по получению российского гражданства. Карта поляка — это документ не очень понятного свойства. С гражданством же все ясно», — заявил Андрей Климов.

Он обратил внимание, что человек, вступая в российское гражданство, принимает определенную присягу. Так, у него появляются не только права, но и определенная ответственность.

«В п.3 ст.69 Конституции РФ указано, что страна оказывает поддержку соотечественникам за рубежом в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», — сообщил Андрей Климов.

Сенатор обратил внимание, что пути осуществления поддержки российских соотечественников подробно обсудили на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации. Заседание прошло в закрытом режиме. Когда Совет Федерации придет к определенному выводу, это будет доведено до сведения российских соотечественников и всей мировой общественности.