Кто стал моральным победителем в соревновании цитатами Мартина Лютера Кинга в ООН

Накануне в Совбезе ООН все стали свидетелями забавного и одновременно поучительного зрелища. Американский дипломат Родни Хантер в ходе заседания подверг критике действия Сирии и Ирана на Ближнем Востоке и, конечно, подразумевал Россию как защитника и друга всех, кого недолюбливает Запад. Свое выступление он закончил цитатой из Мартина Лютера Кинга:

«Ненависть не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это».

Красавец.

Ответом надменному соседу был яркий спич постпреда России при ООН, чуть позже тонко и точно уколовшего американца в том смысле, что в день памяти Мартина Лютера Кинга уместно вспомнить другую цитату автора:

«Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели».

Впрочем, оставим обоих дипломатов на арене их изящного противоборства и зададимся вопросом: кем же был Мартин Лютер Кинг для Америки и у кого больше оснований цитировать убитого общественника?

Казалось бы, светлый образ отца Лютера максимально встроен в систему ценностей т. н. американского общества, поднят на щит, взят за образец, и причем все это было сделано сразу после смерти политика. В его честь названы сотни улиц в Штатах, сразу после своей гибели он был награжден президентской медалью Свободы и Золотой медалью Конгресса США, а его многочисленные цитаты умелого проповедника любят вставлять в свои выступления американские политики из обеих партий. Но они не любят вспоминать, что в действительности происходило с Кингом, какова была его эволюция и чем она завершилась. А, возможно, нынешнее поколение американских политиков, в том числе чернокожих, об этом и не знает.

Правда в том, что Мартин Лютер Кинг, начавший свою политическую деятельность с организации бойкота автобусных линий на юге США в 1955 году как акции протеста против возмутительной расовой сегрегации, казался поначалу безобидным и вполне допустимым в политической палитре США борцом. За отдельные гражданские права отдельных лиц. Но чем больше Кинг, родившийся в афроамериканской семье среднего достатка, погружался в глубину социального отчаяния чернокожей части США, тем более он двигался в сторону от того, что было принято тогда и принято сейчас считать американской политической системой.

Он критически относился к некоторым религиозным догматам, и лишь удобная для чернокожего общественника позиция пастора побудила его не обнародовать свои сомнения. Он стоял на позициях Махатмы Ганди и формулировал свои политические взгляды на основе гандизма, но уже в 1958 году белая женщина ударила его ножом в грудь, обвинив в участии в «коммунистическом заговоре».

В 1963 году за созданной в основном Кингом безобидной, казалось бы, правозащитной Конференцией южного христианского руководства (SCLC) по приказу генерального прокурора США Роберта Кеннеди было установлено наблюдение (в частности, прослушивалась телефонная линия Кинга), поскольку Кеннеди доложили о все более сужающемся вокруг проповедника «кольце коммунистов». Кеннеди прямо спросил об этом Кинга, и тот отверг обвинения, но результатом разговора был выпуск директивы для ФБР о систематической слежке и за Кингом лично, и за SCLC.

Еще более негативно к Кингу относился пресловутый глава ФБР Эдгар Гувер, который даже инициировал тайную спецоперацию по смещению Кинга с должности главы конференции и его полной дискредитации вплоть до столь любимых всеми спецслужбами постельных съемок.

Положа руку на сердце, коммунисты пытались войти в движение и приблизиться к Кингу, но им это не очень-то удавалось — во-первых, потому что их было немного; во-вторых, потому что сам Кинг поначалу боялся их. Однако многие марксисты несоветской ориентации действительно находились в ближайшем окружении Кинга.

Но дело, повторюсь, не только в этом. Чем в большей степени Кинг превращался в икону и символ борьбы для афроамериканцев, тем более он пытался разобраться в истоках бед «черной» Америки; тем более он двигался в сторону от системной для США политики. Начав с борьбы за место в автобусе для чернокожей женщины, он перешел к борьбе за права рабочих, к критике двухпартийной системы, к отрицанию капитализма, к приверженности идеям демократического социализма (он скрывал это, но ФБР, конечно, об этом знало), к требованиям компенсации для всего чернокожего населения за эпоху рабства и, наконец, к жесткой критике американского военного присутствия во Вьетнаме.

«Если душа Америки окажется совершенно отравленной — рассеките ее, и вы увидите среди прочих ядов также и Вьетнам», — говорил он.

Его речь осенью 1967 года — уже лауреата Нобелевской премии мира — против участия США во Вьетнамской войне мгновенно и резко отдалила от него всех центристов, либералов, всех, кто надеялся на косметический ремонт американского общества. На глазах людей формировался какой-то совершенно новый Кинг, и было неясно, что он скажет или сделает в следующий момент и флаги какого цвета развернет. Тогда действительно коммунистов вокруг него оказалось немало, потому как образовался своего рода вакуум.

В 1968 году Кинг планировал провести национальную забастовку в Вашингтоне, названную подчеркнуто классово, а не расово Кампанией бедных людей, но 4 апреля 1968 года его остановили выстрелом стрелка-«одиночки» в Мемфисе. К этому моменту он был обложен ФБР, ЦРУ, ультраправыми со всех сторон и вызывал своей эволюцией огромную тревогу у американского правящего класса, к какой бы расе люди этого класса ни принадлежали. Трудно представить себе Барака Обаму — когда он еще был гражданским активистом — с официальным визитом в СССР, а Кинг вполне мог дорасти до этого, хотя именно из-за антисоветизма в США он боялся заявить о своих социалистических взглядах.

Так кому сподручнее цитировать проповедника в уважаемых стенах Совбеза ООН, господа хорошие? У нас хоть «негров» не линчуют.