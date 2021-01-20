Пять счастливых судеб детей-актеров из советского кино

Мы взрослели на советских фильмах. Сыгравшие в этих кинолентах главные роли дети-актеры становились кумирами тысяч зрителей. Многие судьбы некогда юных звезд оказались трагичны. После бешенной популярности они становились актерами только одной роли, после чего умирали в бедности. Но есть и счастливые примеры.

ФАН собрал топ-5 детей-актеров, чья судьба сложилась наилучшим образом. Некоторые из них стали известны не только благодаря актерской карьере — они нашли себя в другой профессии.

Федор Стуков

Стуков стал известен по фильмам «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Остров сокровищ», «Родня», «Ералаш». Режиссер Никита Михалков лично пригласил юного актера сыграть роль Андрюши Обломова — сына Ильи Ильича и Агафьи.

Мировую известность ему принесла картина Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Там он сыграл главную роль. Головокружения от славы не произошло — Стуков четко решил связать свою жизнь с режиссурой. Сейчас он является креативным продюсером «СТС Медиа», параллельно снимая сериалы для телеканала ТНТ.

Егор Дружинин

Сейчас его имя ассоциируется с танцевальными шоу, однако многие помнят, с чего началась карьера известного хореографа. В юном возрасте Дружинин сыграл Петю Васечкина — главного героя фильма «Приключения Петрова и Васечкина», попав на съемки совершенно случайно.

Позже, пойдя по стопам отца, молодой человек уехал в Нью-Йорк обучаться хореографии в американской школе. Вернувшись на родину, он занялся танцевальными постановками для популярных артистов — Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле и многих других. Дружинин стал известен на телевидении благодаря таким проектам, как «Фабрика звезд», «Танцы на ТНТ», «Танцы со звездами».

Дмитрий Иосифов

В девятилетнем возрасте он сыграл главную роль в фильме «Приключение Буратино». Благодаря ленте к Иосифову пришла широкая известность, после чего его стали приглашать на съемки в другие проекты.

Когда юный актер понял, что он хочет связать жизнь именно с кино, — поступил во ВГИК. Он продолжал сниматься в фильмах, но вскоре его направление в карьере поменяло направление — он получил образование режиссера. На его счету такие проекты, как «Последний герой», «Екатерина. Самозванцы», шоу «12 негритят» и три эпизода сериала «Мыс Доброй Надежды».

Людмила Берлинская

Берлинская сыграла Свету Ишенову — главную героиню в фильме «Большое космическое приключение». Теперь она известная российская пианистка.

В 1975 году фантастико-приключенческая картина произвела фурор. Берлинская исполнила в фильме две песни — «Я тебе, конечно, верю» и «Млечный путь», которые напевали все дети Советского Союза.

С 15 лет девушка, игравшая на пианино, начала гастролировать с оркестром. Так началась ее музыкальная карьера. В 1996 году она получила звание Заслуженной артистки РФ. В 2001-м основала фестиваль «Парижская музыкальная весна».

Яна Поплавская

Поплавская получила известность благодаря главной роли в фильме «Красная шапочка» в 1977 году. Карьера в кино девушки сложилась, но недолго. До 2016 года актриса снялась в таких известных фильмах, как «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Снежная королева», «Глянец» Андрея Кончаловского и других.

Сейчас она является колумнистом портала Letidor, преподавателем МГУ. Она часто посещает телепередачи в качестве эксперта. Из-за порой резких высказываний ее невзлюбили многие звезды шоу-бизнеса