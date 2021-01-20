Россияне смогут блокировать перевод пенсионных накоплений через госуслуги

Москва, 20 января. Жители России смогут запретить переводить пенсионные накопления через портал «Госуслуги», что позволит избежать неправомерного перевода средств, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

«Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг — одного из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда», — сообщили в фонде.

Таким образом заявление, которое нужно подавать лично, будет принимать только клиентская служба ПФР. Ожидается, что изменения позволят «дополнительно защитить права граждан и обезопасить их от неправомерного перевода средств».

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды заявлений: о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или из ПФР в НПФ и обратно. Запрет будет действовать до тех пор, пока заявитель не аннулирует его, подав новое заявление.

Ранее ФАН сообщал, что возможность раньше срока выйти на пенсию появится у медиков, работавших с инфицированными COVID-19. Поскольку один месяц работы с коронавирусными пациентами равняется трем месяцам, возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, этим медикам положена льгота на покупку машины не дороже 1,5 млн рублей. Сумма выплаты может составить до 375 тыс. рублей.

Все об индексации пенсий в 2021 году читайте в специальном материале ФАН.