Киев, 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде отчитался о выполнении всех договоренностей, достигнутых во время встречи «нормандской четверки» в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба главы государства.

В Киеве Зеленский поздравил Линде с вступлением в должность и сообщил, что «Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в декабре 2019 года».

При этом глава государства добавил, что был открыт только один КПВВ, а процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц «тормозится». Виновниками в этом Зеленский назвал жителей «оккупированных» территорий. Нет продвижения, по его словам, и в разминировании и разведении войск на новых участках.

«В то же время глава государства отметил, что в части устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины», — говорится в сообщении.

В нарушениях режима прекращения огня он также обвинил жителей республик Донбасса.

Ранее схожее заявление Зеленский сделал во время телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После этого главы МИД Луганской и Донецкой народных республик Владислав Дейнего и Наталья Никонорова указали на несоответствие слов политика с реальной ситуацией. Зеленский проводит откровенную дезинформацию не только внутри страны, но и всему мировому сообществу. Главы МИД подчеркнули, что Киев регулярно нарушает режим прекращения огня.

В 2014 году на востоке страны разгорелась гражданская война, ставшая следствием государственного переворота в стране. Восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Мирно решить конфликт пытаются участники контактной группы, подписавшие Минские соглашения, которые Киев до сих пор отказывается выполнять в полной мере.