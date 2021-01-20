Бузова поздравила поклонников со своим днем рождения новым треком

Москва, 20 января. Певица и бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова отметила свой день рождения выпуском новой песни.

Артистка, отметившая 36-й день рождения, сообщила поклонникам в соцсетях, что ровно за минуту до 20 января состоялся официальный релиз ее нового трека «Розовые очки».

«Повзрослела девочка. Традиционный подарок вам на мой день рождения. Трек доступен на всех цифровых площадках, а лучший подарок для меня будет, если эта песня найдет отклик в ваших сердцах», — подписала певица пост в Instagram.

В комментариях к посту поклонники буквально разделились на два лагеря. Одни поздравляли Бузову с днем рождения, желая ей творческих успехов, другие активно ругали новую песню.

«Песни уже все глупее и глупее», — пишет пользователь anna_max358.

«Песню сочиняли на коленках?! Очередное г…: то орбит, то арбузы, то колбаса, мандарины, про еду спели, теперь пошли про вещи: очки, дальше про трусы, наверное споет», — добавила lyubovchaso.

«Боже, что за видео, сперва подумала мужик в парике, отстой… Прям разочаровалась. Это ни о чем не сказать. Оля, ты со стороны себя видишь? Кто тебе дифирамбы поет? Отвратительно». – возмущается sofikobelovo.

Бузовой не привыкать к волнам хейта, поэтому телеведущая не стала обращать внимание на комментарии. В сторис она поделилась с подписчиками, как готовится к празднику. Сначала звезда отправилась за новыми туфлями. Ей понравилась модель стоимостью 160 тыс. рублей. Правда, за кадром осталось, решилась ли певица сделать себе такой дорогой подарок.

Потом вместе с сестрой Анной и подругой Яной Акру она поехала домой, где ее уже ожидали несколько огромных букетов роз.

На прошлой неделе блогер и рэпер Давид Манукян подтвердил, что Бузова является его супругой. Недавно влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, но бракосочетание на островах не имеет юридической силы в России, так что это не более, чем трогательный жест.