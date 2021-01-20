Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова 20 января отмечает юбилей — балерине исполнилось 45 лет. Уже в полночь она напомнила поклонникам о празднике, а ФАН вспоминает вместе с читателями, с какими скандалами звезда провела прошлый год.

«Ну что же. Мой день рождения уже начался… Первыми мне прислали поздравления любимые мама и Ариша. Такое счастье, когда первыми поздравляют самые близкие», — написала на своей странице в Instagram Волочкова.

Она напомнила поклонникам, что свой юбилей отметит на сцене. Ранее танцовщица сообщила ФАН, что на представление «Балерина в зазеркалье» будут приглашены только друзья, пройдет мероприятие в стенах театра «Тодес».

Впервые за долгое время звезда решила открыть комментарии в соцсети, которые она заблокировала много месяцев назад после волны негатива от хейтеров.

Прошлый год стал тяжелым для всего мира, а развлекательная сфера понесла особенно тяжелые потери. Оставшиеся без гастролей артисты жаловались на потерю заработка. Но казалось, что для Волочковой мало что изменилось: шпагаты, откровенные снимки и бесконечные скандалы не утихали. ФАН напоминает лучшие моменты 2020-го.

Отмененная «призрачная» свадьба

Завершила год балерина новостью о том, что передумала выходить замуж за своего тайного возлюбленного. При чем новости о возможном бракосочетании обсуждались еще с февраля, как и личность избранника Волочковой.

Поскольку после многочисленных намеков артистка так и не представила публике своего бойфренда, активно ходили слухи, что его и вовсе не существует, а разговоры о свадьбе — всего лишь способ привлечь к себе внимание. Как объявила в итоге балерина: от регистрации брака пара отказалась, чтобы избежать «дележки», которая убивает отношения.

Ковид-диссидентка и Дивеево

Пандемия стала серьезным испытанием для любительницы светских тусовок. Несколько раз Волочкова делала странные заявления по поводу коронавируса и ее отношения к нему. В частности, звезда призналась, что принципиально не носит маску.

В беседе с ФАН она сообщила, что у нее есть «маска со стразами и инициалами АВ», но стразы слишком привлекают внимание. Кроме того, экс-прима Большого добавила, что меры предосторожности — это «политическая игра», от которой страдают люди.

Куда серьезнее вышел скандал, разразившийся после поездки Волочковой в Дивеево. Тогда танцовщица тайно пробралась в село, закрытое на карантин, и посетила монастырь, открытый только для местных жителей. Звезда разместила в своем профиле в Instagram несколько фотографий. Позднее в гости к артистке пришли полицейские и выписали протокол об административном правонарушении. Знаменитость, которая назвала себя «примой-балериной всея Руси», была возмущена действиями правоохранителей и стала по-хамски разговаривать с ними, оскорбляя и угрожая им.

Оскал шоу-бизнеса

Российские звезды часто нелестно отзывались о балерине. К примеру, ее бывший возлюбленный Николай Басков рассказал, как та сняла трусы перед чужим мужем.

А Дана Борисова и вовсе устроила перепалку, которая продолжалась почти весь год. По словам телеведущей, Волочкова злоупотребляет спиртными напитками. Она призвала звезду взяться за свою жизнь и начать лечение от алкогольной зависимости. В мае 2020 года балерина обратилась в Савеловский суд Москвы с иском против Борисовой и потребовала признать заявление телеведущей ложью. Кроме того, балерина хотела добиться опровержения статьи в глянцевом издании, которое опубликовало слова Борисовой.

После нескольких месяцев судебного разбирательства Волочкова решила отозвать иск.

Героиня антирейтингов

За прошлый год Волочкова возглавила несколько рейтингов. Правда, не тех, в которых бы она хотела видеть свою фамилию. В частности, летом светская львица заняла верхнюю строчку в топе звездных должников. На тот момент балерина имела 12 просроченных платежей, по которым «натекло» 347 тыс. рублей. Бывшая прима Большого театра не оплатила транспортный налог, а также налоги за недвижимость в Москве, Подмосковье и Петербурге. Пени по этим платежам тогда превысили 7 тыс. рублей.

Согласно еще одному рейтингу, дом Волочковой признали самым безвкусным среди знаменитостей. Особняк танцовщицы находится в элитном поселке на Новорижском шоссе. Трехэтажный дом расположен на 17 сотках земли. Волочкова гордится своими хоромами и часто демонстрирует их в соцсетях. Однако в Сети восторг балерины от «богатых» интерьеров не разделяют. Пользователи Twitter отдали особняку Волочковой первое место в рейтинге самых безвкусных домов.