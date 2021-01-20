Лиза Галкина в русском народной сарафане отправилась на колядки

Москва, 20 января. Максим Галкин поделился с поклонниками трогательными фотографиями дочки Лизы. Розовощекая девочка вместе с одноклассниками отправилась на колядки.

Дети Галкина и Аллы Пугачевой в сентябре прошлого года пошли в первый класс элитной гимназии. На своей странице в Instagram гордый отец опубликовал снимки из школы, ученики которой приняли участие в колядках. Лиза нарядилась в пурпурный пуховик, поверх которого надела голубой традиционный русский сарафан. Изюминкой образа стала плюшевая шапка в виде коровы.

«Лиза сегодня на колядках в школе», — подписал снимок Галкин.

Лиза вместе с друзьями пела и танцевала, а потом отправилась на улицу колядовать под присмотром учителей.

Поклонников накрыла волна умиления. Они пришли в восторг от того, как маленькая Лиза с красными от мороза щеками не стесняется и принимает участие в школьных мероприятиях.

«Куколка», — пишет в комментариях супруга Стала Михайлова Инна.

«Какая она хорошенькая у вас. Какая-то светлая, чистая, как будто изнутри светится», — добавила пользователь tatamakhanova.

«Очень искренний и добрый ребенок! Просто ангел!» — отметила elena_v_1969.

Лиза и ее брат Гарри уже не менее популярны, чем их звездные родители. Подписчики Пугачевой и Галкина с нетерпением ждут новых кадров домашней жизни семьи. Недавно их растрогало видео с танцующей Лизой: девочка задорно станцевала в черном спортивном купальнике.