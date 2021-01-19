Кедми рассказал, как Байден определит политику США относительно Украины

Москва, 19 января. В США политика определяется не личными симпатиями или антипатиями избранного президента Джо Байдена, а глобальными интересами, заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми.

В интервью порталу «Украина.ру» Кедми подчеркнул, что внешняя политика США на постсоветском пространстве определяется глобальными интересами Вашингтона в отношении Восточной Европы, России и Украины. Личные симпатии Байдена не повлияют на это.

«И отношение к Белоруссии, и отношение ко всему постсоветскому пространству станет ясно после того, как будут определены основные принципы внешней политики по отношению к Европе и России», — уточнил он.

Байден, как напомнил политолог, не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, победу в которых ЦИК отдал Александру Лукашенко. Но тогда Байден был всего лишь кандидатом в президенты, сейчас же он будет определять политику целой страны и от его решений напрямую будет зависеть судьба США.

В среду, 20 января, в 20.00 по московскому времени пройдет инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Церемония вступления в должность состоится при строжайших мерах безопасности: в Вашингтоне — комендантский час, главные здания американской столицы охраняют тысячи бойцов Нацгвардии. Протесты, в том числе вооруженные, ожидаются во всех 50 американских штатах. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие пройдет без зрителей и знаменитых инаугурационных балов.

В беседе с ФАН политолог Максим Бардин ранее отметил, что с приходом Байдена к власти отношения между США и Россией точно не станут лучше. По его мнению, «дорвавшиеся до власти сторонники «постмодернового глобализма» продолжат дестабилизировать постсоветское пространство и отрывать бывшие советские республики от Москвы».