Отдельные регионы Украины заставляют отказываться от русского языка

Киев, 19 января. После жалоб уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя в прокуратуру, некоторым местным органам власти было запрещено признавать русский язык в качестве регионального.

В частности, в Запорожской и Днепропетровской областях региональные прокуратуры подали в суды иски о признании противоправными и недействительными решений областных советов относительно признания русского языка как регионального.

Иски были предъявлены в связи с соответствующим обращением Креминя к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Надавить на местные власти попытались и в Николаеве, передает «ПолитНавигатор». Их решение о русском языке признали неконституционным, от областного совета потребовали отменить его. Если местные власти откажутся выполнять требования прокуратуры, ведомство подаст также в суд.

Аналогичная ситуация складывается в Черновицкой, Закарпатской и Луганской областях в связи с активностью Креминя. В ближайшее время здесь должно быть принято решение о запрете русского языка как регионального.

«Вопрос отмены неконституционных решений местных советов буду держать на постоянном контроле», – заявил Тарас Креминь.

В конце прошлого года омбудсмен действовал против властей Солотвинского поселкового совета Закарпатской области, где в итоге отменили решение «О признании английского языка региональным языком», действовавшее с 2012 года.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Вся сфера обслуживания, включая интернет-магазины, должна общаться с клиентами и посетителями исключительно на украинском.

Украинский политический эксперт Юрий Дудкин заявил ранее, что большинство украинцев, несмотря на запреты, общаются на русском языке, в том числе, и нынешний и прошлый президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко.