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Эксперт объяснил, почему перевод ВСУ на стандарты НАТО обречен на провал

Эксперт объяснил, почему перевод ВСУ на стандарты НАТО обречен на провал

Киев, 19 января. Под стандарты НАТО переводят только «мизерные» подразделения ВСУ, участвующие в миротворческих операциях. Военные начальники при этом вообще не в состоянии выучить английский язык, заявил украинский военный эксперт Игорь Козий.

В эфире YouTube-канала Ukrlife Козий сообщил, что на данный момент существуют три уровня стандартизации, «которые «свидомая» власть замалчивает». Дело в том, что стандарты НАТО внедряют исключительно «для тех подразделений, которые участвуют в миротворческих операциях». 

«А сколько это? Это мизер. И мы говорим только про подразделения, мы не говорим про соединения или объединения, мы не говорим про все вооруженные силы, не дай, боже», — уточнил он.

Начальники генштабов, по словам военного эксперта, не способны выучить английский язык. Единственным исключением он назвал генерала армии Владимира Шкиденко, занимавшего пост министра обороны Украины с 2001 по 2003 год. После этого «все опять свернулось».

«Война наоборот законсервировала все позитивные процессы. Мы сегодня говорим про экономику, про оборонный комплекс. Я говорю, ну и что? Вот кто-то напечатал очень большими буквами в Facebook: мы выпустили первые бронежилеты по стандартам НАТО. Вау! — я говорю. Илон Маск думает про колонизацию Марса, а мы — бронежилеты. Вы чувствуете, насколько мы отстаем? «Ихний» уровень мышления и наш уровень мышления», — негодует Козий.

Эксперт объяснил, почему перевод ВСУ на стандарты НАТО обречен на провал

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики. Ранее ФАН уже сообщал, что ВСУ оказались не готовы к переходу на кодовые стандарты НАТО. Минобороны Украины выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что для окончательного закрепления в армии всех кодов и принципов Североатлантического альянса понадобятся дополнительные капиталовложения и длительное время. Кроме того, ликвидация старой «советской» системы командования в ВСУ уже привела к волне критики среди действующих военных. 

В комментарии ФАН аналитик Алексей Поляков уточнил, что «проблема заключается в том, что нужных финансовых средств у Киева для этого попросту нет», а партнеры Киева в НАТО «методично отказывают Украине в выделении для этого денег».

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