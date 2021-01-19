Эксперт объяснил, почему перевод ВСУ на стандарты НАТО обречен на провал

Киев, 19 января. Под стандарты НАТО переводят только «мизерные» подразделения ВСУ, участвующие в миротворческих операциях. Военные начальники при этом вообще не в состоянии выучить английский язык, заявил украинский военный эксперт Игорь Козий.

В эфире YouTube-канала Ukrlife Козий сообщил, что на данный момент существуют три уровня стандартизации, «которые «свидомая» власть замалчивает». Дело в том, что стандарты НАТО внедряют исключительно «для тех подразделений, которые участвуют в миротворческих операциях».

«А сколько это? Это мизер. И мы говорим только про подразделения, мы не говорим про соединения или объединения, мы не говорим про все вооруженные силы, не дай, боже», — уточнил он.

Начальники генштабов, по словам военного эксперта, не способны выучить английский язык. Единственным исключением он назвал генерала армии Владимира Шкиденко, занимавшего пост министра обороны Украины с 2001 по 2003 год. После этого «все опять свернулось».

«Война наоборот законсервировала все позитивные процессы. Мы сегодня говорим про экономику, про оборонный комплекс. Я говорю, ну и что? Вот кто-то напечатал очень большими буквами в Facebook: мы выпустили первые бронежилеты по стандартам НАТО. Вау! — я говорю. Илон Маск думает про колонизацию Марса, а мы — бронежилеты. Вы чувствуете, насколько мы отстаем? «Ихний» уровень мышления и наш уровень мышления», — негодует Козий.

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики. Ранее ФАН уже сообщал, что ВСУ оказались не готовы к переходу на кодовые стандарты НАТО. Минобороны Украины выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что для окончательного закрепления в армии всех кодов и принципов Североатлантического альянса понадобятся дополнительные капиталовложения и длительное время. Кроме того, ликвидация старой «советской» системы командования в ВСУ уже привела к волне критики среди действующих военных.

В комментарии ФАН аналитик Алексей Поляков уточнил, что «проблема заключается в том, что нужных финансовых средств у Киева для этого попросту нет», а партнеры Киева в НАТО «методично отказывают Украине в выделении для этого денег».