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Модный эксперт назвала «старомодным» зимний образ Ирины Безруковой

Модный эксперт назвала «старомодным» зимний образ Ирины Безруковой

Москва, 19 января. Модный эксперт Элла Маковей, оценив аутфит актрисы Ирины Безруковой, дала ей несколько советов, как «осовременить» образ.

Одна из самых красивых российских актрис Ирина Безрукова на днях опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в шубке, кожаных «дудочках» и ботинках. Артистка подчеркнула в комментарии, что для нее в морозы тренды и красота отходят на второй план.

«Социальный статус, должность, публичность… Все это не значит ровным счетом ничего в некоторых обстоятельствах. <…> Ни холод, ни гололед не пощадят никого, если плохо к ним подготовиться», — написала она.

Модный эксперт назвала «старомодным» зимний образ Ирины Безруковой

Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей посчитала, что лук актрисы не совсем актуален. 

«Поперечная» шубка с капюшоном, длина до колен, леггинсы из эко-кожи и старомодные ботинки. Видимо, актриса давно не обновляла зимний гардероб?» — отметила эксперт.

По словам специалиста, сейчас в тренде классические меховые пальто или шубки силуэта «кокон» с отложным воротником. Если очень хочется надеть брюки из кожи, предпочтение лучше отдать моделям с широкими штанинами. Для зимней обуви лучше выбрать элегантные сапожки или ботфорты.

Модный эксперт назвала «старомодным» зимний образ Ирины Безруковой

Ранее профессиональный стилист Руслан Громов раскритиковал образ оперной дивы Анны Нетребко. Сильно похудевшая певица похвасталась в соцсети провокационным нарядом: черное платье-бюстье, из-под которого выглядывал кружевной бюстгальтер.

По мнению эксперта, для фигуры Нетребко «это не совсем удачное платье», поскольку оно «подчеркивает округлые формы». Он сравнил артистку в обтянутом платье с докторской колбасой, подчеркнув, что люди ее уровня обязаны следить за тем, в чем они показываются перед публикой.

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