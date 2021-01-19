Гапоненко рассказал, как бороться с ассимиляцией русских в Прибалтике

В Латвии против журналистов порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» завели уголовные дела за нарушение режима санкций Евросоюза. По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА «Россия сегодня», под контролем которого находятся Baltnews и «Sputnik Латвия», распространяются персональные санкции Евросоюза против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Чем на самом деле обусловлены обвинения против журналистов в Латвии, и как необходимо бороться с ассимиляцией русского населения в Прибалтике, рассказал профессор, директор Института европейских исследований Александр Гапоненко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Просто российских СМИ в Латвии уже давно не существует. Они либо закрыты, либо находятся под колпаком спецслужб. СМИ вынуждены публиковать статьи антироссийского характера. Это негативно сказывается на их работе. Однако в Прибалтике российская община контролирует общественное сознание своих членов. Мы трактуем ситуацию с журналистами как попытку подавления общественного сознания с помощью возбуждения уголовных процессов», — рассказал Александр Гапоненко.

По словам эксперта, латышские СМИ никак не отреагировали на происходящее, хотя аресту и обыску подверглись шесть ведущих журналистов, которые также были известны в латышских медиакругах.

«Политика Прибалтики достаточно опасна. С 2014 года она направлена на подавление российских активистов, их возможностей формирования общественного мнения на русском языке. Данная политика лежит в русле принудительной ассимиляции русского населения», — сообщил специалист.

Вместе с этим, Александр Гапоненко отметил, что до сих пор действует Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, которая предусматривает наказания элит и народов, вставших на путь фашизма и преследования этнических меньшинств.

«В уставе ООН предполагается возможность членов Совета Безопасности, в том числе России, применять силу в отношении государств, которые поддерживают нацизм в Европе», — подчеркнул эксперт.

По мнению Александра Гапоненко, давно пора действовать в рамках ООН, для того чтобы защитить права людей по сохранению их этнической идентичности, что послужит укреплению международных правовых норм.

Ранее журналист Кирилл Вышинский заявил, что вступивший в силу на Украине языковой закон является одной из форм унижения оставшихся в этой стране русских людей.