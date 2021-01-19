Латвийский правозащитник: ЕСПЧ игнорирует жалобы русских на дискриминацию

Директор латвийского Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко рассказал в эфире медиацентра «Патриот», что русскоговорящему жителю Латвии практически невозможно защитить свои права в Европейском суде по правам человека.

«У меня есть опыт обращения в ЕСПЧ с иском вернуть русским право гражданства в Латвии, а это 900 тысяч человек. Мне отказали в нем, причем, отказала судья-латышка, которая была назначена чиновником ЕСПЧ на этот процесс. И эта судья отказала мне без права обжалования. Теперь у меня новый судебный процесс по поводу незаконного, как я считаю, моего ареста в 2018 году за то, что я защищал право русских детей учиться в школах на родном языке. Сейчас идет переписка с чиновниками ЕСПЧ, и я еще не знаю их решения», — заявил Александр Гапоненко в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба с Россией, борьба со свободой. Как защитить друзей нашей страны за рубежом?».

По словам правозащитника, обычно ЕСПЧ не становится на сторону русских, которые защищают свои права на образование, на восстановление гражданства, на право говорить на родном языке.