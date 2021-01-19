Премьер-министр ЦАР поздравил президента Туадера с победой на выборах

Банги 19 января. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада поздравил президента страны Фостен-Арканжа Туадера с переизбранием на пост главы государства и поблагодарил народ за сделанный выбор.

Конституционный суд Центральноафриканской Республики 18 января опубликовал окончательные итоги выборов. Несмотря на аннулирование результатов в Бамбари, Баоро, Бозуме и Карно, итоговые показатели существенно не изменились. За Туадера проголосовали 53,16% избирателей.

Нгребада отметил поддержку мирового сообщества в проведении голосования. Он призвал сосредоточиться на восстановлении мира и безопасности, а также обеспечении экономического и социального развития страны.

Также глава правительства опубликовал на личной странице в социальной сети Facebook видеозапись встречи с рядовыми гражданами на улице Банги. Жители столицы с радостью приняли известие об избрании Фостен-Арканжа Туадера на новый срок и скандировали его имя.

Ранее лидер государства обратился к соотечественникам с речью, в которой выразил благодарность за оказанное ему доверие и отметил, что своим участием в выборах центральноафриканцы дали отпор силам, пытающимся разрушить государственность ЦАР.