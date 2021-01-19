Вышинский рассказал, как можно защитить российских соотечественников в Прибалтике

В Латвии завели уголовные дела на журналистов, которые сотрудничали с российскими изданиями. Может ли Россия защитить своих соотечественников, находящихся на территории другого государства, рассказал исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Отметим, корреспондентов, которые работают с русскоязычными агентствами «Спутник» и «Балтньюс» в Риге, вызвали на многочасовые допросы, дома у них прошли обыски, а некоторые сотрудники СМИ перестали выходить на связь.

«Я как член СПЧ последний год занимаюсь изучением темы, как преследуют наших соотечественников и русскоязычных людей за рубежом. Это стало системным явлением в Прибалтике, Америке и на Украине. Мне кажется, что надо ужесточать российское законодательство. В Уголовный кодекс надо вводить норму ответственности за преследование российских соотечественников, а не просто граждан Российской Федерации», — рассказал Кирилл Вышинский.

Эксперт отметил, что сегодня нет четкого рецепта того, как прекратить преследования российских соотечественников.

«У нас есть закон, где понятие «соотечественник» трактуется очень широко. Это либо выходцы из СССР, либо их потомки. В конце концов это люди, которые идентифицируют себя российскими соотечественниками. Здесь инструментарий нуждается в доработке. Да, СКР может открывать уголовные дела за преследования российских граждан, но когда речь идет о соотечественниках, то люди просто формально могут ими не являться», — сообщил эксперт.

Однако, по мнению журналиста, законодатели хотят найти действенное средство, которое позволило бы людям в Прибалтике и на Украине понимать, что если они совершают дискриминационные действия в отношении наших соотечественников, то за этим последуют экономические, уголовные и правовые санкции.

Отметим, статья 69 Конституции Российской Федерации гласит, что Россия обязана «оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

Ранее Кирилл Вышинский заявил, что вступивший в силу на Украине языковой закон является одной из форм унижения оставшихся в этой стране русских людей.