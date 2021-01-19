Сенатор Климов: За рубежом проживает 50 млн россиян, и мы ждем от них поддержки

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия не готова поддерживать соотечественников за рубежом более решительными способами из-за нестабильности политической ситуации в мире.

«У нас во внешней политике РФ есть две основные задачи, нам их надо выполнять в любом случае. Первая задача — сохранение безопасности тех, кто находится на нашей суверенной территории. Втора задача — создание условий для роста благосостояния российских граждан, находящихся в России. И на это у нас не хватает в полном объеме сил и средств. Если эти две задачи мы не будем выполнять, все остальное, даже если у нас получится что-то сделать, будет не к чему — мы можем страну потерять», — заявил Андрей Климов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба с Россией, борьба со свободой. Как защитить друзей нашей страны за рубежом?».

В связи с этим, считает сенатор, Россия должна действовать максимально разумно и взвешенно.

«Здесь, как говорил наш президент, надо брать не числом, а умением», — пояснил Андрей Климов.

По его словам, российское зарубежье — это огромная сила.

«Тех, кого можно отнести в соотечественникам по российскому федеральному закону, в мире 50 млн человек. Это третья диаспора в мире. Но она очень разобщена. И если другие диаспоры очень активно себя ведут: попробуйте поспорить в Канаде с украинской диаспорой, вы получите по полной программе — здесь нам похвастаться нечем. Но эта дорога с двухсторонним движением, мы ждем поддержки от российской диаспоры. Мы сейчас серьезно работаем в этом направлении, в том числе с российским сообществом за рубежом, и я благодарен в этом за вашу работу — она помогает настроить работу наших коллег с той стороны государственной границы РФ на деятельное взаимодействие», — отметил Андрей Климов.

По словам сенатора, в России уже выработана стратегия усиления взаимодействия с соотечественниками за рубежом, но в подробности планируемых действий он никого пока посвящать не хочет.