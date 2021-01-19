Журналист Sputnik рассказал, как в Литве силовики атакуют неугодных журналистов

Руководитель портала Sputnik Литва Марат Касем рассказал в эфире медиацентра о формах психологического и физического давления, к которым прибегают спецслужбы Литвы, чтобы заставить русскоязычных журналистов замолчать.

«Мы уже сейчас вынуждены осуществлять профессиональную деятельность, скрываясь от спецслужб. Но скоро это будет делать еще сложнее. Наверное, придется покупать парики, говорить сотрудникам, чтобы они гримировались, переодевались, меняли цвет волос», - заявил Марат Касем в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба с Россией, борьба со свободой. Как защитить друзей нашей страны за рубежом?»

По словам журналиста, представители спецслужб Литвы прибегают к различным формам давления, чтобы запугать журналистов или вынудить их уехать из страны.

«Началось с того, что к нашим сотрудникам начали приходить домой с разъяснительными беседами сотрудники Департамента государственной безопасности Литвы. В разговоре они старались надавить, напугать: зачем вам это надо, понимаете ли, с кем вы работаете. Происходило это по-разному — иногда просто звонили в дверь, иногда разговаривали с их несовершеннолетними детьми: вы знаете, чем занимаются ваши родители, не считаете ли вы это предательством по отношению к нашей стране и т.д. Хотя, подчеркну, все наши сотрудники занимаются исключительно журналистской деятельностью», — пояснил Марат Касем.

При этом, если журналист не хочет общаться с сотрудником ДГБ или не пускает его к себе в дом, силовики не считают для себя зазорным выкрутить электрические пробки, отключить журналисту свет и ждать, пока он не выйдет.

«Это вызывает усмешку, но смешного в этом ничего нет. Сотрудники силовых ведомств приходят к детям журналистов вузы, вызывают их к проректору или профессору, а там сидит человек в форме, и начинает 2–3 часовую беседу. Как это не называть психологическим давлением на журналистов?» — отметил Марат Касем.

По мнению журналиста, ни о какой свободе СМИ в демократической Литве сегодня говорить не приходится.