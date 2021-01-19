Власти Судана обсудили проблемы проекта эфиопской плотины с послами РФ и Франции

Хартум, 19 января. Министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас провел встречи с послами России и Франции с целью разъяснения позиции властей страны относительно строительства эфиопской плотины «Возрождение», сообщает издание Suna.

Чиновник обсудил с каждым из дипломатов по отдельности вопросы сотрудничества в области управления водными ресурсами и предоставления населению в пострадавших от войны регионах доступа к питьевой воде в рамках реализации мирного процесса. При этом глава ведомства отметил необходимость наращивания соответствующего кадрового резерва и обучения.

По данным информационного агентства, посол РФ и его французский коллега подтвердили, что Москва и Париж внимательно наблюдают за ситуацией вокруг реализации проекта строительства плотины «Возрождение». Также представители двух стран выразили заинтересованность касательно инициатив, озвученных Ясиром Аббасом.

Ситуация с возведением данного инфраструктурного объекта на реке Голубой Нил вызывает крайнюю озабоченность со стороны суданских и египетских властей. Прежде всего это обусловлено тем, что сооружение может существенно уменьшить объем воды ниже по течению.

Несмотря на то, что Хартум, Каир и Аддис-Абеба давно ведут переговоры по поводу плотины и ГЭС, а в мае 2018 года даже было создано трехстороннее исследовательское бюро, проект по-прежнему провоцирует напряженность в отношениях соседних государств. Усложнило обстановку недавнее заявление министра ирригации Эфиопии о планах по заполнению водохранилища на 13,5 млрд кубометров независимо от того, будет ли достигнут компромисс.

Напомним, строительство объекта стартовало в 2011 году. Согласно предварительному проекту, мощность гидроэлектростанции должна достигать 6,45 ГВт. Однако работы так и не были завершены до конца, поскольку Судан и Египет выразили опасения, что плотина приведет к истощению их собственных водных ресурсов.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что министр Ясир Аббас завершил первый раунд двусторонних переговоров с египетским коллегой Мухаммадом Абдул-Аты по зашедшему в тупик диалогу об эфиопской плотине «Возрождение».