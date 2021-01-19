Миротворцы ООН потеряли двух человек в стычке с боевиками на юге ЦАР

Банги, 19 января. Два миротворца ООН погибли во время атаки со стороны боевиков на юге ЦАР, сообщает Центр нарушений прав человека (ЦНПЧ).

Инцидент произошел в 17 километрах от города Бангасу в провинции Мбому. Вооруженные бандиты атаковали конвой миротворцев и застрелили граждан Марокко и Габона из состава многоаспектной комплексной миссии ООН в Центральноафриканской Республике.

Это не первое столкновение миротворцев ООН с боевиками на фоне выборов президента республики. Шестого января в штаб-квартире миссии прошло прощание с пятью сотрудниками, погибшими в ходе столкновений с действующими в стране бандформированиями.

Глава МИНУСКА Манкер Ндиайе заявил, что руководство миссии будет работать совместно с властями ЦАР над поимкой виновных в «трусливом» нападении. Ответственность за эскалацию насилия несет экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, который правил страной с 2003 по 2013 год. Конституционный суд не допустил до участия в голосовании захватившего и утратившего власть в результате госпереворота кандидата.

После этого в стране активизировались союзники Бозизе: группировки 3R, «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC) и «Единство во имя мира в Центральной Африке» (UPC). Их целью стал срыв всеобщих выборов, прошедших 27 декабря прошлого года.

Обеспечить безопасность избирательного процесса удалось только благодаря скоординированным действиям вооруженных сил республики, миротворцев ООН, а также поддержке со стороны России и Руанды. Как отмечает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с декабря прошлого года более 60 тысяч человек покинули пределы ЦАР в поисках безопасности.

Обеспокоенность эскалацией насилия, ростом числа беженцев и внутренне перемещенных лиц в республике выразили специальный советник Организации Объединенных Наций по предотвращению геноцида Элис Уайриму Ндериту и специальный советник по вопросам концепции «Ответственность за защиту» Карен Смит.

Должностные лица ООН отмечают, что центральноафриканское правительство отвечает за безопасность своих граждан. И ему необходимо в сотрудничестве с МИНУСКА и представителями мирового сообщества в сжатые сроки принять меры для защиты населения. Также советники напомнили организаторам и исполнителям нападений на жителей ЦАР, что виновные в насилии будут неизбежно привлечены к ответственности, невзирая на политический статус.