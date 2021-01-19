Эксперт объяснил, почему русские в Латвии не борются за свои права

Руководитель портала Baltnews Андрей Стариков назвал отсутствие поддержки из России единственной причиной, почему русские, проживающие в Латвии, не отстаивают свое право быть гражданами этой страны.

«Я не могу сказать, что русские в Латвии политически пассивны и они смирились со своей участью. Но в течение 30 лет государственная машина Латвии всячески их подавляла. Первое — это институт негражданства, когда большое количество русских были лишены гражданских прав, то есть было выдавливание их из политического процесса. Было информационное давление на образование, когда русских детей превращали в латышей. И России не было рядом до недавнего времени, пока тема защиты и поддержки соотечественников не стала одной из доминант внешней политики России», — заявил Андрей Стариков в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Борьба с Россией, борьба со свободой. Как защитить друзей нашей страны за рубежом?».

По мнению журналиста, акцент на важность только экономического сотрудничества между странами привел к тому, что Россия потеряла большое количество своих сторонников в Латвии. Однако, считает эксперт, ситуацию с правами соотечественников в Латвии можно исправить.

«Сейчас, когда, к сожалению, потерян протестный потенциал, способность сопротивляться у этих людей, на них должен быть сделан акцент, и Россия должна вернуться туда с поддержкой своих соотечественников. Они готовы к борьбе, но им нужен некий импульс», — заявил Стариков.

Ранее исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что вступивший в силу на Украине языковой закон является одной из форм унижения оставшихся в этой стране русских людей.