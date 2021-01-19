Сын Бари Алибасова рассказал, почему закрыл отца в квартире и приставил охрану

Шокирующие слухи вновь окутали продюсера, прародителя знаменитой группы «На-На» Бари Алибасова и его семью. На этот раз в Сеть поступила информация о том, что сын музыканта Бари Алибасов-младший запер отца в квартире, а приставленная охрана не позволяет Алибасову-старшему покинуть «место заточения». В разговоре с ФАН сын продюсера опроверг слухи и объяснил свои действия.

По словам Алибасова-младшего, на момент беседы с корреспондентом он находился в той самой злополучной квартире. Предприниматель подтвердил, что сам приставил к отцу охрану, а причиной всему этому оказался ныне уволенный PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

«Я нахожусь в квартире уже полтора часа, я вернулся из Калининграда. Только что принял наряд сотрудников, которые, действительно, дежурят возле отца второй день. А причина таких мер уволенный Горжанкин. Он был застукан за попыткой втихаря сфотографировать отца за деньги для других СМИ, как Алибасов отдыхает с Лидией Николаевной», — объясняет сын продюсера.

Как стало известно ранее, актриса Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов-старший провели все новогодние праздники в компании друг друга. Как отметил Алибасов-младший, он даже уехал в Калининград, чтобы не мешать влюбленным.

«Папа, действительно, все новогодние праздники провел с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Я даже уехал в Калининград, чтобы не мешать им. Теперь, когда после развода Лидия Николаевна больше не претендует на наследство, я полностью и целиком выступаю за то, чтобы они с папой проводили время вместе. Теперь от этого наша семья пострадать не сможет», — говорит Алибасов-младший.

По словам, сына музыканта, Вадима Горжанкина знают только, как директора Бари Алибасова и его основной доход был в виде процентов со всех рекламных контрактов и от платных съемок.

Алибасов-младший полагает, что после увольнения он оказался в страшной ситуации.

«Он лишился всех доходов, из-за этого с ним разводится жена, забирает ребенка и Горжанкин старается сделать все, чтобы хоть как-то засветиться еще раз в СМИ. Он даже пытается подключить в это Шукшину, но это очень сложно. Она только что от папы уехала, сказав, что хочет к себе, побыть в родных стенах, так как уже устала у него гостить», — говорит Алибасов-младший.

Сейчас по мнению сына знаменитости, ради наживы Вадим Горжанкин пробует разжечь различные пиар-скандалы.

«Сегодня я уже приехал. Вадима Горжанкина на пороге этой квартиры не будет. Папе на него глубоко плевать», — заключил Бари.

Сейчас, как признался, сам Алибасов-младший, он жалеет лишь об одном, что когда-то давно не прислушался к совету и все-таки допустил, что Вадим Горжанкин стал работать с отцом.