Киевский политолог назвал 15% украинцев латентными коллаборантами

Политический эксперт из Киева Сергей Запорожский рассказал об изменении количества латентных коллаборантов на Украине, а также о русскоязычных каналах на украинском телевидении.

«Украина преступно демократична в отношении всех СМИ и телевидения. На Украине есть четыре телеканала, на которых русскоязычные спикеры унижают Украину в рамках своих ток-шоу. Можно просто посмотреть один раз такое ток-шоу, например, на телеканале «Наш», чтобы в этом убедиться», — заявил Сергей Запорожский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, рейтинги таких каналов слабые.

«Но слабые рейтинги не исключают того факта, что 15% украинцев являются латентными коллаборантами. Было около 40%, но они исчезли после присвоения Крыма России. За это вам спасибо!» — высказался Сергей Запорожский.

Наряду с этим специалист подчеркнул, что если бы жители Украины и России действительно были бы братскими народами, которые уважали друг друга и дружили по-настоящему, то проблемных ситуаций не было бы.

Однако ранее ФАН сообщал, что Украина начала разрабатывать законопроект, который предлагает дать право Службе безопасности Украины выискивать в стране «неблагонадежные СМИ» и способствовать их закрытию через Нацсовет по телерадиовещанию. Если документ будет принят, то СБУ начнет мониторить «пропаганду терроризма и сепаратизма» на ТВ и радио и делать представления на массмедиа в Нацсовет, после чего СМИ грозит либо крупный штраф, либо отзыв лицензии через суд.

Специальный параграф этого закона криминализирует любые позитивные высказывания о том, что происходит в РФ или Донбассе, приравнивая их к «преступной пропаганде Кремля». В итоге украинская цензура может добраться до ведущих мировых информационных площадок и соцсетей. В ближайшем будущем и саму Украину, и ее соседей ждут нелегкие времена тотальной цензуры. Ее будут ужесточать постепенно — по мере нарастания социально-экономического напряжения в стране на фоне обвального падения рейтингов действующей власти.