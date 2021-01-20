Акция антифашистов Украины не состоялась из-за запрета властей



Во вторник, 19 января, на Михайловской и на Контрактной площадях в Киеве была анонсирована акция антифашистов с требованием прекратить произвол неонацистских банд на Украине. Это ежегодное мероприятие посвящено памяти убитых украинскими неонацистами журналистов и общественных деятелей — Олеся Бузины, Ольги Мороз, Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк и тысяч других. Однако акцию запретили проводить сотрудники полиции. Подробнее с места событий — корреспондент ФАН в Киеве.

Утром на Контрактовой площади должна была пройти первая памятная акция, организованная объединением «Соціальний рух». Место было выбрано не случайно — именно здесь антифашисты подвергаются нападением «украинских коричневых». Однако активисты не успели развернуть плакаты, как всех задержали полицейские и доставили в Подольский район отдел полиции. Позднее стало известно, что киевская прокуратура завела административные дела на двоих заявителей акции — Кирилла Медведева и Павла Кудюкина.

Позднее, уже днем, в районе 12 часов, корреспондент ФАН ожидала начала второй акции на Михайловской площади. Однако проход к этой площади был перекрыт полицией, рядом разместились четыре автозака, также на площади дежурили около 20 полицейских и три работника скорой помощи.

«Почему коммерсантам можно собираться и отстаивать свои права, а нам — нет? Это нарушение конституции», — заявила ФАН Людмила Янкина, участница несостоявшегося мероприятия.

Корреспондент ФАН также побеседовала с правозащитником Владимиром Чемерисом и его коллегами. Они рассказали, что полиция объяснила свои действия заботой о здоровье митингующих — митинг был отменен из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. Беседа с активистами продлилась недолго — вскоре полицейские подхватили под руки антифашистов и увели их в автозак.

Заметим, молодежные неонацистские группировки на Украине официально спонсируются государством. Члены штурмовых отрядов атакуют русскоязычную оппозицию, представителей левых или антифашистских организаций, а также занимаются рейдерством, «отжимая» выгодные строительные объекты или земельные участки под заказ.