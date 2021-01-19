Сергей Запорожский рассказал, чем Порошенко разочаровал Байдена

Украинский политолог Сергей Запорожский рассказал, чем экс-президент Петр Порошенко разочаровал избранного главу США Джо Байдена и будет ли новый президент США управлять Украиной.

«К сожалению, Байден не будет управлять Украиной. Хотя я очень этого хотел. Байден – это первый президент США, который был на Украине огромное количество раз, он совершил примерно шесть-семь визитов. Байден досконально знает не только украинские реалии, но и украинскую политическую элиту, поэтому понимает, на кого можно положиться и как реформировать страну. Байден – настоящий друг Украины, который будет хорошим кнутом для нерадивых украинских политиков, имитирующих реформы», — завил Сергей Запорожский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт указал на то, что «нерадивым» политиком является Порошенко.

«Как бы Порошенко сейчас не кричал о том, что они с Байденом друзья, избранный президент Америки не подойдет к нему ни на шаг. Потому что Порошенко – это неудачник, который не оправдал доверие и украинцев, и американцев», — подчеркнул Сергей Запорожский, отметив вместе с тем, что Украина ждет от Байдена «только позитива».

Ранее сообщалось, что посольство США на Украине начало подготовку к прямому эфиру 20 января с инаугурации избранного президента Джо Байдена на украинском телеканале «UA: Специально для прямого эфира пригласят специалистов, которые обсудят особенности избирательной системы США и саму церемонию.