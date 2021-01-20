Латвийцы добиваются поставок российской вакцины от COVID-19 наперекор Брюсселю

Медики и россияне в Латвии добиваются поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территорию страны.

«Я написал предложение президенту РФ. Под его патронажем в Латвии находится санаторий «Янтарный берег», который имеет все возможности и медперсонал, чтобы заниматься этим вопросом», — сообщил ФАН председатель латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс.

По данным Генерального консульства России в Даугавпилсе, сегодня Латвия не располагает техническими и кадровыми ресурсами для проведения вакцинации российских граждан в стране.

«Такие лечебницы у администрации президента есть во многих странах ЕС. Там есть запрос на вакцину, но есть противодействие от Брюсселя. Венгрия хотела закупить «Спутник V», и в Италии было», — сказал член правления «Общества здоровья» Юрмалы.

Россия подала заявку в Евросоюз на одобрение вакцины «Спутник V». Как сообщили в Роспотребнадзоре, разработка центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» показала иммунологическую эффективность в 100%. Между тем западные СМИ усиленно дискредитируют российские вакцины от COVID-19, а европейские власти чинят препятствия их распространению. При этом доверие к «Спутнику V» растет в геометрической прогрессии, вопреки информационной атаке и навязыванию европейских и американских вакцин.

«С аттестацией Asrra Zeneca в Европе не спешат, в январе этого точно не будет. Уж очень стремная эта вакцина — 62% эффективности — почти 50 на 50. И смысл делать прививку, если и после этого можешь или заболеть, или не заболеть. Как-то несерьезно по сравнению с другими вакцинами, у которых эффективность более 90%. И у того же «плохого» «Спутника», — пишет в соцсетях известный латвийский журналист Владимир Новодворскис. — В этом ключе любопытно и то, что британцы заключили соглашение с тем же авторами «Спутника» о «разработке совместной вакцины». И, возможно, вскоре показатели эффективности Astra Zeneca улучшатся…Так что уколите меня «Спутником»! Вот только времени жалко, умирающих людей и выброшенные на ветер миллионы. Впрочем, все как обычно в Латвии».

Спецпредставитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини заявил на Гайдаровском форуме, что Европе пора определиться, готова ли она быть самостоятельной.

«Европа должна решить, что нам нужно: автономность, сами будем стремиться к достижению своих интересов, или мы будем выбирать лагерь, с кем мы? С Западом или с Востоком? — сказал политик, выступая на площадке Гайдаровского форума. — Большая автономность Европы больше на руку США. Речь не о слепом копировании, следовании в фарватере Америки. Это поможет в отношениях с Россией, Китаем. Это гораздо лучше, чем бороться с Китаем. Нам нужна своя отдельная экономическая роль. Не идти в фарватере какой-либо страны».

В ВОЗ уже заявили о неравном доступе государств к вакцинам от COVID-19. Ситуацией с доступностью российских вакцин от коронавируса обеспокоены и жители Украины: три сотни человек подписали петицию в Сети с просьбой обеспечить закупку доз «Спутника V».

«Глава института, который участвовал в разработке вакцины AstraZeneca, мне сказал, что «Спутник V» — это одна из лучших вакцин для наших условий, потому что у нас негде хранить западные вакцины при минус 100 градусах, — рассказал Янис Кузинс. — Ну и саму технологию вакцины «Спутник V» он оценил как одну из лучших».

Способы доставки разработанной в России вакцины от коронавируса в страну общественники и политики Латвии обсуждают и с Российским фондом прямых инвестиций. Как ранее сообщил ФАН Янис Кузинс, одна из крупнейших латвийских фармкомпаний выразила готовность зарегистрировать препарат.

По данным СМИ, власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за не соблюдения согласованных сроков поставок вакцин от COVID-19.