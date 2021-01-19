Мусорный коллапс в Дагестане: региональный оператор отказался от работы

Махачкала, 19 января. Крупнейшие города Дагестана оказались завалены коммунальными отходами после того, как региональный оператор по вывозу мусора отказался от продолжения работы из-за отсутствия тарифов на 2021 год. В республиканской службе по тарифам указали на грубые нарушения в работе регоператора, который сетует на нерентабельность своего бизнеса, выяснил ФАН.

Вывозом и утилизацией мусора в Махачкале, Каспийске и ряде других городов и районов Дагестана занималось ООО УК «Лидер». Однако в конце декабря руководство компании уведомило администрации муниципалитетов, что с 1 января 2021 года прекратит соответствующую работу, так как в республике не утверждены новые тарифы.

В результате контейнерные площадки в городах оказались переполненными. Более того, отходы стали разноситься по территории различными домашними животными.

«Уже дышать невозможно в городе от мусора. Коровы роются в нем, едят, а потом разносят дальше», – рассказала ФАН жительница Каспийска Марьям Буганова.

В республиканской службе по тарифам агентству объяснили, что «Лидер» должен был свозить весь собранный мусор на специально организованный полигон в окрестностях города Избербаш. Однако отходы туда не довозились, что является грубым нарушением со стороны компании-оператора.

«Согласно схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), их обязательное захоронение должно производиться на полигонах в районах городов Избербаш и Кизляр. Исходя из этого, в 2019 году и был утвержден тариф, который на 2021 год подлежал анализу. Однако УК «Лидер» фактически не осуществляло доставку отходов до полигона, что подтверждается отчетной информацией оператора этого полигона», – сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что при определении нового тарифа были учтены доходы «Лидера», которые компания получила, экономя на доставке мусора до конечного пункта. В итоге в службе решили не утверждать тарифы для конкретного регоператора.

В самой компании ФАН объяснили, что отвозить отходы на полигон в Избербаше было нерентабельно. Соответственно, требовалось повышение тарифов за обращение с ТКО.

«Нам приходится отвозить мусор недалеко от Махачкалы потому, что те сборы, которые мы собираем с населения, не позволяют бизнесу соблюдать всю цепочку – от площадок до полигона», – сказал представитель УК «Лидер» Дмитрий Зуев.

В настоящее время компания приостановила свою работу. В Минприроды Дагестана отметили, что в ведомстве уже занимаются выбором другого оператора.

«У нас случился мусорный коллапс, вызванный отказом УК «Лидер» проводить сбор и утилизацию мусора. В настоящее время вопрос нормализации работы в данной сфере решается», – сообщил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азамат Гусейнбеков.

Как выяснил ФАН, на смену «Лидеру» может прийти ООО «Экополис». По словам мэра Каспийска Бориса Гонцова, именно эта компания сейчас занимается сбором отходов в городе.

«В ходе совещаний с Минприроды Дагестана было предложено принять участие в работе по вывозу ТКО компании «Экополис. Сегодняшний сбор мусора в Каспийске осуществляется силами «Экополиса» и министерства экологии», – рассказал журналистам Гонцов.

В столице республики вывозом отходов занимается администрация города. В пресс-службе мэрии ФАН сообщили, что работы ведутся в круглосуточном режиме муниципальным учреждением «Махачкала – 1».

«Вывоз мусора осуществляется силами администрации. Столичные службы работают в круглосуточном режиме – подключены 400 человек и 130 единиц техники», – отметили в мэрии.

При этом руководитель «Махачкала – 1» Сиражитин Мутуев пояснил, что эта мера временная. Учреждение вынуждено работать в таком режиме, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

«В таком темпе нам продолжать, конечно, будет очень сложно, но другого выхода у нас нет. Будем так работать до определения другого регионального оператора», – сказал Мутуев в беседе с корреспондентом ФАН.

Ранее ФАН приводил мнение дагестанского общественного деятеля Шамиля Магомедова, который назвал незаслуженным место Махачкалы в тридцатке крупных городов России с наивысшим качеством жизни населения. Среди проблем города он указывал обилие мусора на улицах.