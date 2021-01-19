Президент Чада готовится продлить 30-летнее правление еще на один срок

Нджамена, 19 января. Правящая партия Республики Чад «Патриотическое движение спасения» (MPS) готовится выдвинуть действующего президента страны в качестве кандидата на пост главы государства. Голосование за нового лидера страны назначено на 11 апреля 2021 года.

Этот срок станет шестым в карьере действующего президента. В 1990 году силами собственноручно созданного «Патриотического движения спасения» Деби сверг предшественника — Хиссена Хабре, которому ранее помог захватить власть в результате госпереворота. С тех пор он остается бессменным руководителем страны на протяжении 30 лет.

Пресс-секретарь MPS Жан-Бернар Падаре заявил, что на ближайшем партийном съезде, намеченном на 6 февраля, планируется обсудить выдвижение главы Чада Идриса Деби. Данный вопрос является единственным на повестке будущего заседания.

Последние годы правления Идриса Деби сопровождаются регулярными сообщениями об ухудшении обстановки в стране. Это связано с активизацией в регионе запрещенной в РФ террористической группировки «Боко Харам»1, а также склонностью стареющего президента к авторитаризму.

В 2018 году он провел конституционную реформу, в результате которой была упразднена должность премьер-министра, а вся исполнительная власть перешла в руки главы государства. Также Идрис Деби сыграл заметную и крайне негативную роль в происходящем на территории соседней страны — Центральноафриканской Республики.

Именно в Чаде после неудачной попытки госпереворота в 2001 году скрывался тогда еще глава Генштаба ЦАР Франсуа Бозизе. В марте 2003 года ему все же удалось захватить власть, чему поспособствовали чадские наемники. Также иностранные боевики присутствовали в бандформированиях, которые под управлением Бозизе пытались сорвать прошедшие 27 декабря 2020 года всеобщие выборы в ЦАР.

1 Организация запрещена на территории РФ.