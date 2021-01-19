Участники диалога по Ливии проголосовали в пользу нового механизма проведения выборов

Триполи, 19 января. Члены Форума политического диалога по Ливии проголосовали по вопросу формирования временных органов исполнительной власти и механизма проведения выборов в стране, сообщает канал Al Arabiya.

Делегатам прежде всего нужно было согласовать процедуру волеизъявления, которое назначено на 24 декабря 2021 года. Предложения, вынесенные на повестку дня, предварительно единогласно одобрил Консультативный комитет в Женеве в ходе последнего заседания, состоявшегося на минувшей неделе.

По данным СМИ, механизм набрал большинство голосов (73%). Его поддержали 51 из 75 участников форума, 19 — высказались против.

Согласно утвержденной международной организацией процедуре проведения выборов, от каждого из трех регионов Ливии будет выбран кандидат в новый Президентский совет. При этом, в Триполитании, Киренаике и Феццане должны определить, кто будет претендовать на ту или иную должность в высшем органе исполнительной власти.

Таким образом, троим баллотирующимся нужно заручиться 70% поддержкой населения. В случае, если это невозможно, придется формировать списки, в которые будут внесены по четыре представителя от каждого из регионов. Эти документы предполагают распределение по должностям, на которые собираются выдвигаться кандидаты.

Напомним, по результатам межливийских выборов будут назначены члены Президентского совета и его председатель, а также определен состав нового правительства.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии готова к проведению волеизъявления на 70%.