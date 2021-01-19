Спасатели вызволили из бетона собаку с помощью отбойного молотка и перфоратора

Татарстан, 19 января. Сотрудники МЧС спасли попавшего в бетонную ловушку дворового пса в Набережных Челнах. Как стало известно ФАН, животное застряло в подвале действующего склада.

Чрезвычайное происшествие случилось на складской территории. Пес, помогавший сотрудникам частной охраны оберегать имущество, зачем-то залез на склад. Там пес провалился в подвальное помещение и застрял среди бетонных плит. Дежурный секьюрити услышал дикий вой животного и вызвал аварийные службы.

На место происшествия выдвинулись спасатели Набережночелнинского филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они с помощью отбойного молотка и перфоратора извлекли бедолагу. После собаку передали на пост охраны. В сторожке, чтобы снять стресс у животного, охранники дали своему товарищу двойную порцию каши с мясом.