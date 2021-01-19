Переизбранный президент ЦАР поблагодарил граждан за оказанное доверие

Банги, 19 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил с обращением к согражданам после объявления окончательных результатов выборов.

Конституционный суд Центральноафриканской Республики объявил действующего главу государства победителем. За него проголосовало 53,16% избирателей. Туадера поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие и заявил, что бюллетени в их руках стали оружием борьбы против врагов республики, оплотом демократии и национального единства.

Избранный президент подчеркнул, что сохранит приверженность идее равенства всех жителей ЦАР, вне зависимости от их национальности, религиозных и политических убеждений, а также философских и социальных взглядов. Он оценил поддержку тех, кто помог провести свободные и прозрачные выборы в республике. Отдельную признательность политик выразил России, Руанде и миротворческой миссии ООН.

Туадера отметил, что избирательный контекст не позволял ему говорить о ситуации с безопасностью в стране. Однако теперь, после подведения итогов голосования, он может констатировать, что ряд лиц и, в первую очередь, экс-президент Франсуа Бозизе пытаются разрушить государственные устои ЦАР.

Глава республики рассказал о расследовании, в ходе которого будет выявлена и оценена ответственность всех причастных к эскалации насилия, а виновные понесут заслуженное наказание. В заключение Туадера призвал сограждан не поддаваться провокациям и вернуться к своим повседневным делам, чтобы совместно трудиться на благо страны.

Также переизбранный глава ЦАР дал интервью Международному французскому радио, в котором отметил ответственное поведение граждан и вновь выразил признательность доверившимся ему соотечественникам.