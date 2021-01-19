ExxonMobil заплатила Гайане за обращение в суд ООН — лидер оппозиции Венесуэлы

Каракас, 19 января. Американская нефтяная корпорация ExxonMobil заплатила правительству Гайаны 15 миллионов долларов, чтобы оно подало в суд иск против Венесуэлы. Об этом рассказал оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Тимотео Хесус Замбрано Гедес в телевизионной передаче, которую ведет министр культуры Эрнесто Вильегас.

По словам Тимотео Замбрано, транснациональная корпорация организовала обращение Гайаны в Международный суд ООН с иском по поводу принадлежности территории Гайана-Эсекиба, которую Каракас оспаривает у Джорджтауна. Правительство Мохамеда Ирфаана Али пытается отменить результаты Женевских соглашений 1966 года, которые определили решение территориального спора в Южной Америке в пользу Венесуэлы.

Независимость Гайаны для ExxonMobil

«Гайанское правительство сдало свою независимость, стало представителями ExxonMobil и подало в Международный суд, — заявил глава парламентского комитета по зарубежной политике и генеральный секретарь венесуэльской оппозиционной партии Cambiemos («Изменимся»). — А Exxon заплатили им, чтобы те подали на Венесуэлу в суд, юрисдикцию которого не признаем ни мы, ни они».

По мнению Замбрано, цель этих шагов — узаконить решение арбитражного трибунала, принятое в 1899 году. Тогда Британской Гвиане были присуждены территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла настаивает, что трибунал в Париже стал результатом сговора между Великобританией, которой принадлежала тогда территория нынешней Гайаны, и Соединенными Штатами. В 1966 году ООН постановила, что Гайана-Эсекиба по праву принадлежит Венесуэле как отторгнутое испанское колониальное владение. Это решение было закреплено в Женевских соглашениях.

Тимотео Замбрано подчеркнул: обращение в Международный суд ООН прокладывает путь для вмешательства США, которые стремятся оказать давление на Венесуэлу и защитить вложения своих корпораций в разработку нефти в территориальных водах Гайана-Эсекиба.

Ранее глава Южного стратегического командования ВС США адмирал Крэйг Фоллер побывал в Гайане и Суринаме — соседних с Венесуэлой странах, территориальный шельф которых крайне богат нефтью. В Джорджтауне он встретился с президентом Ирфааном Али и объявил о начале совместных учений ВМС США и Береговой охраны Гайаны.

Hoy #9Ene Inicia patrullaje marítimo en conjunto entre Guyana y EE.UU en aguas aun por delimitar con Venezuela. #Esequibo pic.twitter.com/dFPq06cMgq — Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo ONG (@AntroCanal) January 9, 2021

Путь к войне

Лидер венесуэльской оппозиции предупредил: вмешательство Пентагона и ExxonMobil ведет ситуацию в Карибском бассейне в крайне опасном направлении.

«Я думаю, то, что мы увидели за эти три дня совместных военных маневров США и Гайаны, мы увидели, что план ExxonMobil и США состоит в том, чтобы использовать Гайану как пешку. Мы перед лицом огромной опасности, — заключил Замбрано — Не просто так экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее занимал пост президента ExxonMobil».

В 2007 году Венесуэла национализировала активы ExxonMobil на своей территории. Это произошло после неудачной попытки госпереворота против президента Уго Чавеса, когда он решил, что государственная нефтяная корпорация PDVSA должна стать старшим партнером для всех нефтяных компаний, работающих на шельфе страны. В отличие от British Petroleum и ряда других компаний, ExxonMobil отказалась сотрудничать с правительством Венесуэлы.