Американист констатировал полное непонимание властей США многополярной реальности

Избранный президент США Джо Байден будет полагаться на соглашения по контролю над вооружениями с Россией для сокращения бюджета министерства обороны, сообщил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей колонке для The Wall Street Journal. Вопрос о том, продлевать ли Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией станет первым испытанием для Байдена. Американист Рафаэль Ордуханян оценил в комментарии ФАН вероятность пролонгации договора.

Срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля. Как отмечает Болтон, угроза не продлить договор должна стать рычагом давления США в переговорах, но Байден, судя по всему, намерен его продлить. Экс-советник уверен, что Байдену действительно удастся сэкономить на оборонном бюджете, но в долгосрочной перспективе все это якобы «перевесит растущая угроза со стороны не только Москвы, но и Пекина».

Кому нужен СНВ-3

Американист Ордуханян напомнил, что в последние четыре года к СНВ-3 в США относились прохладно. Действующий президент США Дональд Трамп как бизнесмен не понимает, почему его страна должна терять заказы.

«Мы должны понять простую вещь: СНВ-3 нужен России ровно настолько же, насколько он нужен Америке. Понимание этого вопроса существует у российского руководства», — подчеркнул политолог.

По словам Ордуханяна, в дилетантской команде Байдена до конца не могут проанализировать, понять и оценить масштабы СНВ-3 для всего мира. С одной стороны, помешать продлению соглашения может русофобская политика, которая априори не подразумевает подписание какого-либо договора, который был бы выгоден и интересен России. В американском истеблишменте существует мнение, что раз Россия настаивает на продлении СНВ-3, то США он невыгоден.

«Сейчас мы можем говорить о продлении СНВ-3 исключительно как о контрмере трамповской администрации. Трамп был инициатором выхода из договоров, Байден не может сейчас сказать, что он должен следовать по пути Трампа. Он должен продлить СНВ-3, чтобы успокоить либеральных друзей в Европе», — отметил американист.

США в многополярном мире

Ордуханян напомнил, что СНВ-1 заключался как обоюдовыгодное соглашение для снижения военных бюджетов и обеспечения безопасности во всем мире. Нестабильная внутриполитическая ситуация в США вынуждает Белый дом искать ответа за пределами своего государства, поэтому связывать себя какие-то ограничениями Вашингтон не хочет. Вопросы безопасности в мире волнуют США в последнюю очередь.

«СНВ-1 исходил из основного постулата, который сейчас просто немыслим. Он указывал на то, что в мире сложился относительный паритет военно-политической и экономической мощи между двумя странами — США и СССР. Люди в двух странах признали, что они равны, ядерный потенциал одного государства соответствует ядерному потенциалу другого так же, как и экономическая составляющая, поэтому давайте решать вопросы мирно. Сейчас американцы говорят, что они умнее, они сильнее, они красивее, а вы — никто», — добавил эксперт.

Власти США не могут принять новую многополярную реальность, оценить статус США в мире. 20 лет назад Америка безраздельно хозяйничала в экономической сфере — самая большая экономика, в военной сфере — самая совершенная армия, в финансовой сфере — доллар полностью доминировал на финансовом рынке, и информационная составляющая — полностью контролировали информационный рынок. Сейчас ситуация складывается абсолютно по-другому: экономика уже не самая сильная — Китай потеснил США, вооружение более совершенное у России. У них остается только финансовая платформа, где они доминирует, но они не признают, что экономика не та, армия уже не та, считает политолог.