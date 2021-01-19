Американист констатировал полное непонимание властей США многополярной реальности

Избранный президент США Джо Байден будет полагаться на соглашения по контролю над вооружениями с Россией для сокращения бюджета министерства обороны, сообщил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей колонке для The Wall Street Journal. Вопрос о том, продлевать ли Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией станет первым испытанием для Байдена. Американист Рафаэль Ордуханян оценил в комментарии ФАН вероятность пролонгации договора.
Срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля. Как отмечает Болтон, угроза не продлить договор должна стать рычагом давления США в переговорах, но Байден, судя по всему, намерен его продлить. Экс-советник уверен, что Байдену действительно удастся сэкономить на оборонном бюджете, но в долгосрочной перспективе все это якобы «перевесит растущая угроза со стороны не только Москвы, но и Пекина».
Кому нужен СНВ-3
Американист Ордуханян напомнил, что в последние четыре года к СНВ-3 в США относились прохладно. Действующий президент США Дональд Трамп как бизнесмен не понимает, почему его страна должна терять заказы.
«Мы должны понять простую вещь: СНВ-3 нужен России ровно настолько же, насколько он нужен Америке. Понимание этого вопроса существует у российского руководства», — подчеркнул политолог.
По словам Ордуханяна, в дилетантской команде Байдена до конца не могут проанализировать, понять и оценить масштабы СНВ-3 для всего мира. С одной стороны, помешать продлению соглашения может русофобская политика, которая априори не подразумевает подписание какого-либо договора, который был бы выгоден и интересен России. В американском истеблишменте существует мнение, что раз Россия настаивает на продлении СНВ-3, то США он невыгоден.
«Сейчас мы можем говорить о продлении СНВ-3 исключительно как о контрмере трамповской администрации. Трамп был инициатором выхода из договоров, Байден не может сейчас сказать, что он должен следовать по пути Трампа. Он должен продлить СНВ-3, чтобы успокоить либеральных друзей в Европе», — отметил американист.
США в многополярном мире
Ордуханян напомнил, что СНВ-1 заключался как обоюдовыгодное соглашение для снижения военных бюджетов и обеспечения безопасности во всем мире. Нестабильная внутриполитическая ситуация в США вынуждает Белый дом искать ответа за пределами своего государства, поэтому связывать себя какие-то ограничениями Вашингтон не хочет. Вопросы безопасности в мире волнуют США в последнюю очередь.
«СНВ-1 исходил из основного постулата, который сейчас просто немыслим. Он указывал на то, что в мире сложился относительный паритет военно-политической и экономической мощи между двумя странами — США и СССР. Люди в двух странах признали, что они равны, ядерный потенциал одного государства соответствует ядерному потенциалу другого так же, как и экономическая составляющая, поэтому давайте решать вопросы мирно. Сейчас американцы говорят, что они умнее, они сильнее, они красивее, а вы — никто», — добавил эксперт.
Власти США не могут принять новую многополярную реальность, оценить статус США в мире. 20 лет назад Америка безраздельно хозяйничала в экономической сфере — самая большая экономика, в военной сфере — самая совершенная армия, в финансовой сфере — доллар полностью доминировал на финансовом рынке, и информационная составляющая — полностью контролировали информационный рынок. Сейчас ситуация складывается абсолютно по-другому: экономика уже не самая сильная — Китай потеснил США, вооружение более совершенное у России. У них остается только финансовая платформа, где они доминирует, но они не признают, что экономика не та, армия уже не та, считает политолог.
«Как говорил Владимир Путин, США не нужны союзники, им нужны вассалы. А с вассалами договоры не заключают. Как за серебряные бусы купили Манхэттен, так и сейчас они думают, что за цветные бусы можно приобрести очень многое. Они не понимают, что сияющий град на холме уже давно превратился в объятый огнем амбар на пригорке», — заключил Ордуханян.