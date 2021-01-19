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Первая участница «Евровидения» из России рассказала, как изменился конкурс за 26 лет

Первая участница «Евровидения» из России рассказала, как изменился конкурс за 26 лет

Первая участница «Евровидения» из России советская и российская певица Мария Кац, рассказала, как изменился конкурс спустя годы.

Мария Кац представляла нашу страну в 1994 году, с того момента прошло уже 26 лет. Как отмечает сама артистка, с тех пор многое изменилось.  

«Я не могу сказать, что конкурс стал хуже. Он просто видоизменяется. Меняется его целевая аудитория, она растет, она огромна, можно сравнить число зрителей разве что с чемпионатом мира. А это нужно уважать», — заметила певица.

Еще в 94-ом году Мария выступала под сопровождение оркестра, и петь она могла только на родном языке — на русском. Кроме того, жесткие правила коснулись и количества участников, которых она могла взять с собой на сцену.

«Имела право взять с собой на сцену не больше двух человек. Я могла выбрать танцоров или музыкантов. Я взяла двух гитаристов», — вспоминает артистка.

Первая участница «Евровидения» из России рассказала, как изменился конкурс за 26 лет

Сейчас конкурс проходит по кардинально новым правилам. Исполнители имеют право исполнять песню под фонограмму «минус один». А вот оркестр, увы, упразднен.

«Это очень печально, потому что выступление под оркестр носит совершенно другой грандиозный, более праздничный характер», — говорит Мария Кац.

Такие изменения певица объясняет тем, что вся индустрия телевидения «накренилась в сторону интертеймента и развлечений», по ее мнению, стало чуть меньше музыки, чуть больше телевидения. Однако одно осталось неизменным.

«Евровидение» всегда славилось тем, что использовало в своих шоу самые последние технологии и ноу-хау. Это, конечно, осталось, что мы и наблюдаем на трансляциях», — отмечает артистка.

Кроме того, исполнительница отметила, что изменились сама философия конкурса и процедура голосования. Даже продолжительность мероприятия увеличилась вдвое. Если раньше участников прослушивали в течение вечера, то конкурс поделен на два дня.

Первая участница «Евровидения» из России рассказала, как изменился конкурс за 26 лет

«Очень много новых людей появилось. Теперь это большой музыкальный форум с огромным числом исполнителей. Музыкальный телевизионный праздник, если хотите. Это логично, что он видоизменяется, ведь меняется и мир вокруг», — объясняет Мария.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, многие зрители считают конкурс именно музыкальным праздником, который способен объединить людей и настроить на позитив. А вот продюсер Иосиф Пригожин считает конкурс «колхозным» и бесполезным, как для общества, так и для артистов. В свою очередь Мария Кац не смогла согласиться с его мнением.  

«У конкурса есть очень важная функция. Мы же все знакомимся. Мы, российские артисты, практически не имеем выхода на международный рынок. А такое окно, такая возможность показать себя — это очень хорошо. Хочется каких-то новых имен. Именно для этого сделан этот конкурс. Хочется быть частью большой мировой «движухи», — считает исполнительница.

Мнения продюсера Пригожина не поддержал и музыкальный критик Сергей Соседов. Шоумен считает, что конкурс представляет собой настоящую «витрину популярной европейской музыки и существующих музыкальных жанров и стилей».

Источник: Федеральное агентство новостей
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