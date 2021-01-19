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Топ-5 скандалов шоу-бизнеса 2021: Цискаридзе, козни Пугачевой, Little Big и Алибасов

Топ-5 скандалов шоу-бизнеса 2021: Цискаридзе, козни Пугачевой, Little Big и Алибасов

Шоу-бизнес немыслим без скандалов, иначе он просто завянет. Россия тут не исключение — читатели популярных изданий не устают смаковать подробности свежих скандалов с отечественными звездами шоу-бизнеса. ФАН собрал топ-5 свежих скандалов в российском шоу-бизнесе, которые разразились уже в новом 2021 году.

Секс-скандал с Цискаридзе

Народный артист России, ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе в начале года оказался втянут в громкий секс-скандал с появлением в Интернете видео непристойного содержания. На видео был запечатлен некто, похожий на артиста, а также еще один мужчина. Сам ролик появился еще в прошлом году, но внимание к нему оказалось привлечено, когда россияне заскучали на новогодних каникулах.

Комментаторы не уставали сравнивать скандал с Цискаридзе с ситуацией, в которую попал футболист Артем Дзюба, интимное видео которого оказалось в Интернете осенью прошлого года. Сам Цискаридзе сначала не комментировал скандал, а потом заявил, что видеозапись — продукт неумелого монтажа. По мнению художника Никаса Сафронова, цель слива — опорочить Цискаридзе и попытаться поломать его карьеру.

Впрочем, популярность Цискаридзе так высока, что скандал практически не повлиял на отношение к нему в обществе, тем более что балет в сознании большинства россиян — это какая-то особая планета, где и живут по-особому.

Цискаридзе сначала не комментировал секс-скандал, а потом заявил, что видеозапись — продукт неумелого монтажа

Шепелев торгует наследством Фриске

Певица и актриса Жанна Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2015 году, но скандалы, связанные с ее именем, не утихают до сих пор. Последняя новость — супруг певицы телеведущий Дмитрий Шепелев планирует продать долю в квартире покойной жены, принадлежащую их общему сыну Платону. Против решительно выступают родители Фриске, которые намерены отстаивать права внука в суде. Квартиру, дизайн которой придумала сама Жанна, уже пытались продать за долги, но отцу Фриске удалось отстоять жилплощадь.

Недвижимость недешевая, так что конфликт, скорее всего, продолжится в суде. У Шепелева, который по слухам уже не является одиноким отцом, затяжной конфликт с родителями и некоторыми друзьями его покойной жены, и уступать никто не намерен. В частности, телеведущий не позволил родителям Жанны забрать их сына Платона, владельца трети спорной квартиры.

И снова Пугачева

Если бы не было Аллы Борисовны Пугачевой, вероятно, российский шоу-бизнес просто не мог бы существовать. Она же — постоянный катализатор скандалов. Так, канал ТВЦ выпустил программу «В тени Примадонны», посвященную артистам, которые не смогли закрепиться в большом российском шоу-бизнесе. Главный вопрос был: не помогла ли случайно или намеренно Алла Пугачева в свое время «задвинуть» всех этих артистов.

Среди тех, кто оказался недоволен передергиваниями, допущенными авторами ТВ-программы, оказались популярные в свое время исполнители Игорь Наджиев и Лика Стар.

В программе также участвовал колумнист ФАН, эксперт по шоу-бизнесу, блогер Вадим Манукян, который заступился за своих друзей — Наджиева и Лику Стар. Отметим, в свое время Наджиев сам спровоцировал разговоры о предполагаемых «кознях» Пугачевой, дав откровенное интервью ФАН.

В ближайшее время читайте на сайте ФАН историю продолжения этого скандала.

Если бы не было Аллы Борисовны Пугачевой, вероятно, российский шоу-бизнес просто не мог бы существовать

Иосиф Пригожин против «Евровидения»

Как все помнят, в 2020 году чрезвычайно (хотя, возможно, и незаслуженно) популярный в России конкурс песни «Евровидение» не состоялся. Помешала пандемия COVID-19. В 2021 году конкурс все-таки надеются провести, а от России на него планируют послать триумфаторов прошлогодних шоу, связанных с «Евровидением», — сверхпопулярную группу Little Big, просмотры клипов которой бьют все рекорды.

Однако продюсеру Иосифу Пригожину это выбор пришелся не по душе (у него с «Евровидением» давние счеты). В комментарии ФАН он раскритиковал и группу, и сам конкурс, назвав его «колхозным». По мнению Пригожина, на «Евровидении» от России лучше бы смотрелся рэпер Моргенштерн.

Отметим, известные российские музыкальные критики с Пригожиным не согласились и выбор группы Little Big для «Евровидения» одобрили.

Российские музыкальные критики выбор группы Little Big для «Евровидения» одобрили

Мыльная опера «Алибасовщина»

Продолжается перманентный скандал, больше напоминающий мыльную оперу, вокруг продюсера Бари Алибасова и его экс-супруги актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Что там между этими немолодыми людьми происходит, понять непросто. Сын продюсера Алибасов-младший, который тоже как-то участвует в этой разборке, уверяет, что у его отца с Шукшиной все отлично, а воду мутит уволенный пиар-директор.

Тем не менее тревожные пресс-релизы от имени семейства Алибасовых появляются ежедневно, и СМИ охотно подхватывают эту информацию. Похоже, клан Алибасовых так работает над тем, чтобы российский шоу-бизнес о них не забывал.

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