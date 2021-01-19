Топ-5 скандалов шоу-бизнеса 2021: Цискаридзе, козни Пугачевой, Little Big и Алибасов

Шоу-бизнес немыслим без скандалов, иначе он просто завянет. Россия тут не исключение — читатели популярных изданий не устают смаковать подробности свежих скандалов с отечественными звездами шоу-бизнеса. ФАН собрал топ-5 свежих скандалов в российском шоу-бизнесе, которые разразились уже в новом 2021 году.

Секс-скандал с Цискаридзе

Народный артист России, ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе в начале года оказался втянут в громкий секс-скандал с появлением в Интернете видео непристойного содержания. На видео был запечатлен некто, похожий на артиста, а также еще один мужчина. Сам ролик появился еще в прошлом году, но внимание к нему оказалось привлечено, когда россияне заскучали на новогодних каникулах.

Комментаторы не уставали сравнивать скандал с Цискаридзе с ситуацией, в которую попал футболист Артем Дзюба, интимное видео которого оказалось в Интернете осенью прошлого года. Сам Цискаридзе сначала не комментировал скандал, а потом заявил, что видеозапись — продукт неумелого монтажа. По мнению художника Никаса Сафронова, цель слива — опорочить Цискаридзе и попытаться поломать его карьеру.

Впрочем, популярность Цискаридзе так высока, что скандал практически не повлиял на отношение к нему в обществе, тем более что балет в сознании большинства россиян — это какая-то особая планета, где и живут по-особому.

Шепелев торгует наследством Фриске

Певица и актриса Жанна Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2015 году, но скандалы, связанные с ее именем, не утихают до сих пор. Последняя новость — супруг певицы телеведущий Дмитрий Шепелев планирует продать долю в квартире покойной жены, принадлежащую их общему сыну Платону. Против решительно выступают родители Фриске, которые намерены отстаивать права внука в суде. Квартиру, дизайн которой придумала сама Жанна, уже пытались продать за долги, но отцу Фриске удалось отстоять жилплощадь.

Недвижимость недешевая, так что конфликт, скорее всего, продолжится в суде. У Шепелева, который по слухам уже не является одиноким отцом, затяжной конфликт с родителями и некоторыми друзьями его покойной жены, и уступать никто не намерен. В частности, телеведущий не позволил родителям Жанны забрать их сына Платона, владельца трети спорной квартиры.

И снова Пугачева

Если бы не было Аллы Борисовны Пугачевой, вероятно, российский шоу-бизнес просто не мог бы существовать. Она же — постоянный катализатор скандалов. Так, канал ТВЦ выпустил программу «В тени Примадонны», посвященную артистам, которые не смогли закрепиться в большом российском шоу-бизнесе. Главный вопрос был: не помогла ли случайно или намеренно Алла Пугачева в свое время «задвинуть» всех этих артистов.

Среди тех, кто оказался недоволен передергиваниями, допущенными авторами ТВ-программы, оказались популярные в свое время исполнители Игорь Наджиев и Лика Стар.

В программе также участвовал колумнист ФАН, эксперт по шоу-бизнесу, блогер Вадим Манукян, который заступился за своих друзей — Наджиева и Лику Стар. Отметим, в свое время Наджиев сам спровоцировал разговоры о предполагаемых «кознях» Пугачевой, дав откровенное интервью ФАН.

В ближайшее время читайте на сайте ФАН историю продолжения этого скандала.

Иосиф Пригожин против «Евровидения»

Как все помнят, в 2020 году чрезвычайно (хотя, возможно, и незаслуженно) популярный в России конкурс песни «Евровидение» не состоялся. Помешала пандемия COVID-19. В 2021 году конкурс все-таки надеются провести, а от России на него планируют послать триумфаторов прошлогодних шоу, связанных с «Евровидением», — сверхпопулярную группу Little Big, просмотры клипов которой бьют все рекорды.

Однако продюсеру Иосифу Пригожину это выбор пришелся не по душе (у него с «Евровидением» давние счеты). В комментарии ФАН он раскритиковал и группу, и сам конкурс, назвав его «колхозным». По мнению Пригожина, на «Евровидении» от России лучше бы смотрелся рэпер Моргенштерн.

Отметим, известные российские музыкальные критики с Пригожиным не согласились и выбор группы Little Big для «Евровидения» одобрили.

Мыльная опера «Алибасовщина»

Продолжается перманентный скандал, больше напоминающий мыльную оперу, вокруг продюсера Бари Алибасова и его экс-супруги актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Что там между этими немолодыми людьми происходит, понять непросто. Сын продюсера Алибасов-младший, который тоже как-то участвует в этой разборке, уверяет, что у его отца с Шукшиной все отлично, а воду мутит уволенный пиар-директор.

Тем не менее тревожные пресс-релизы от имени семейства Алибасовых появляются ежедневно, и СМИ охотно подхватывают эту информацию. Похоже, клан Алибасовых так работает над тем, чтобы российский шоу-бизнес о них не забывал.