Если говорить о популярных туристических направлениях в России, то здесь нельзя не упомянуть Новосибирск. Ежегодно этот город посещают тысячи туристов: одни приезжают конкретно в это место, другие же строят свой маршрут на озеро Байкал или Дальний Восток. В любом случае — каждого из них Новосибирск поражает своей красотой, наличием необычных и интересных мест и массой других приятных особенностей. Если вы в ближайшее время планируете поездку в этот город, то мы расскажем вам, что можно посетить в Новосибирске за один-два дня, на какие места стоит обратить особое внимание и как лучше всего исследовать город.

Особенности города

Зачастую Новосибирск представляют как холодный, неприступный и суровый город. Однако это мнение ошибочно. Зимой в среднем температура тут опускается до 15-20 градусов, а летом воздух прогревается до 25. Поэтому вы можете спокойно планировать свое путешествия, исходя из того, какая погода вам нравится больше.

В наши дни Новосибирск считается сибирским городом-миллионником, промышленным и культурным центром региона. Здесь особо ценятся музеи, различные выставки, театры, камерные представления и, конечно, парки. Да, в городе очень много зелени и прекрасных видов на реку Обь. В этом есть своя прелесть — летом во время прогулки можно укрыться в тени деревьев и насладиться прохладным напитком, а зимой туристам и жителям города открывается огромное пространство для катания на лыжах, санках и ватрушках.

Поэтому каждый путешественник сможет найти себе занятие по душе: это может быть круиз на теплоходе по Оби, пешие прогулки по городу, изучение исторических достопримечательностей, обход галерей и парков с аттракционами. Мы вам расскажем о любопытных локациях, в которых должен побывать каждый турист, приезжающий в Новосибирск.

Изучаем достопримечательности

Любителей посмотреть на необычные и весьма масштабные архитектурные произведения точно заинтересует Железнодорожный мост-памятник. Он примечателен не только своими размерами, но и судьбой, ведь именно с него началась история города.

В 1893 году было принято решение построить участок Транссибирской магистрали через Обь. В качестве места строительства выбрали село Большое Кривощеково. К возведению моста привлекли огромное количество рабочих, которым нужно было где-то жить. Поэтому рядом с местом строительства моста образовался большой населенный пункт, разросшийся в считанные годы. Несколько раз большой поселок менял свои имена, и наконец его назвали Новосибирском.

Но мы отвлеклись на историю. Мост, который строился в то время, был демонтирован в конце XX века, однако в качестве памятника было принято решение оставить один пролет. Экспонат можно увидеть со стороны Михайловской набережной и парка «Городское начало». Поэтому в это место стоит обязательно наведаться, чтобы увидеть, откуда началась история большого современного города.

В каждом городе есть знаменитый дом, у которого собирается масса туристов. В Новосибирске это стоквартирный дом, построенный в 30-х года прошлого столетия. От всех остальных строений он отличается не только причудливой формой, но и уникальным стилем, в котором «намешаны» элементы постконструктивизма и неоклассицизма.

Стоит отметить, что в свое время ему присудили множество наград на выставке в Париже. Поэтому обязательно посетите это место, а заодно прогуляйтесь по скверу, сфотографируйтесь рядом с фонтаном совы и полюбуйтесь необычными памятниками Аисту и Светофору.

К слову о памятниках. Город наполнен интересными скульптурами! Так что в том случае, если вы выбрались на пешую прогулку, то обязательно включайте их в свой маршрут и приготовьтесь к детальному изучению. Так, на Красном проспекте, 218/2 вы найдете памятник тосту «Горько!». Появление такого постамента неслучайно, ведь Новосибирск считается лидером среди всех городов по количеству заключенных браков. Сам памятник представляет из себя композицию, напоминающую цифру восемь. На самом деле это два силуэта влюбленных, сплетенных узами любви.

Как только дойдете до перекрестка с Каменской улицей располагается Памятник работникам торговли, или Сцена покупки. Памятник словно живой, а мужчина и женщина будто замерли как раз в момент разговора о цене на товар. Обратите внимание и на забавную собаку, которая втихую решила стащить сосиски.

Еще одна интересная скульптура находится на улице Мичурина. Рядом с домом №3 стоит памятник деловой женщине. Одни называют ее учителем, а другие секретарем. Поэтому мы предлагаем вам поближе рассмотреть эту скульптуру и определить, кого же вы видите в этой леди.

Ну а одиноким девушкам, которые мечтают поскорее встретить свою половинку, мы рекомендуем заглянуть в Первомайский сквер. Там на одной из дорожек можно найти милый памятник «Любовь». Это каменное кольцо, отверстие в котором выполнено в виде сердца. Влюбленные пары пишут на памятнике свои имена, молодожены фотографируются на его фоне, чтобы жить счастливо, а одинокие девушки пролазят через отверстие памятника, поскольку, согласно легенде, это помогает поскорее найти свою истинную любовь.

Что ж, а погулять мы вам предлагаем в Академгородке. В этом районе можно провести весь день, поскольку в нем много красивых парков и интересных музеев, которые понравятся даже детям. Сначала не забудьте сделать пару фотографий рядом с Памятником лабораторной мыши, а затем приступайте к осмотру территории.

Тем кто хочет отправиться в интересное путешествие по истории, обязательно нужно сходить в Музей истории культуры народов Сибири и Дальнего Востока, также заглянуть в Историко-архитектурный музей под открытым небом. Если же вам по душе необычные выставки и экскурсии, то тогда вам дорога в Музей Солнца или в Центральный сибирский геологический музей. Самый большой наплыв туристов всегда наблюдается в Музее железнодорожной техники и ретроавтомобилей. Тут запросто можно окунуться в атмосферу XIX века и побродить среди красивых тепловозов, раритетных автомобилей и даже посетить вагон царских времен! Только заранее позаботьтесь о покупке экскурсии, чтобы посмотреть все интересные экспонаты.

Любителям мрачных и загадочных тем мы рекомендуем посетить необычные место, которое точно придется им по нраву. Речь идет о Музее погребальной культуры, или Музее смерти. Тематика у музея весьма любопытная и своеобразная, поскольку такое встретишь не в каждом городе. А именно экспозиция полностью посвящена традициям и особенностям погребальных обрядов со всех уголков света. Уникальные открытки, гравюры, коллекции катафалков, траурная одежда и интересные инсталляции, завораживающие своей роскошью и мрачностью — все это вы найдете именно в этом музее.

После такого количества прогулок вы наверняка захотите отдохнуть, расслабиться и погрузиться в сладкие мысли. Приятнее всего это сделать в термальном комплексе в Сосновом бору. Там вы найдете и пляж, и бани, и сауны, и даже солевые пещеры. У этого комплекса нет других российских аналогов, поскольку он был построен по европейским стандартам. Ежедневно в этот своеобразный оазис съезжаются сотни посетителей, чтобы отдохнуть и укрепить свое здоровье.

И куда же без прогулок по паркам. В Новосибирске их очень много. У каждого свои особенности и своя занимательная история. Но мы хотим выделить Центральный сибирский ботанический сад, куда стоит заглянуть путешественникам. Именно в этом месте специалисты круглогодично борются за сохранение исчезающих видов растений, поэтому у вас появится возможность увидеть эту красоту своими глазами.

Помимо этого здесь построена большая оранжерея, заселенная представителями тропического климата. Но это еще не все, ведь ученые, работающие в ботаническом саду, смогли сделать настоящее чудо и вывести потрясающий гибрид, который считается «королем оранжереи». Речь идет о «Дереве дружбы», на ветках которого одновременно растут лимоны, мандарины, апельсины и еще несколько видов цитрусовых.

Так что потрясающие ароматы и бурное цветение здесь наблюдаются даже зимой. Если вы приехали в город в морозную погоду, то посещение оранжереи оставит самые приятные и необычные впечатления, ведь с белоснежных улиц и мороза вы попадете в самый настоящий райский сад.

Куда сходить в Новосибирске с ребенком

Если вы приехали с в город с ребенком, то в Новосибирске есть масса мест, которые могут понравиться вашему чаду. Смело бегите на Детскую железную дорогу, которая находится в Заельцовском парке. Это не простой паровоз с парой вагонов — это самый настоящий поезд, который проезжает более пяти километров в одну сторону! По пути поезд останавливается на четырех станциях и набирает маленьких пассажиров. Конечная остановка обрадует юного путешественника, ведь впереди ждет Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило.

Этот зоопарк считается одним из самых крупных в России. Примечательно то, что в этом месте спасают и разводят краснокнижных животных. Помимо представителей редких и вымирающих видов вы найдете здесь сотни других животных: обезьян, медведей, волков, львов, рыб, насекомых и многих-многих других. Также на территории зоопарка вы сможете посетить дельфинарий, увидеть динозавров в полный рост и прокатиться на аттракционах.

Совсем маленьким гостям Новосибирска очень понравится Театр кукол. Само здание имеет необычную форму, а его вход украшен яркими витражами в виде солнца, из-за чего создается впечатление, что вы направляетесь в волшебный замок. Ежедневно здесь проходят интересные спектакли для детей всех возрастов. А малышам особенно подходят такие постановки, как «Колобок» или «Репка».

Детям постарше наверняка будет интересно понаблюдать за звездами и очутиться в космосе. Так что вам дорога в Новосибирский планетарий. Посетителям предлагают подробные экскурсии, интересные лекции и завораживающие фильмы, которые проецируются на огромный купол. Кроме того при посещении планетария можно зайти в обсерваторию и увидеть звезды в большие телескопы.

Как вы уже убедились, в городе очень много необычных мест, способных заинтересовать самого искушенного туриста. Новосибирск — сам по себе очень яркий и интересный город, который хоть раз в жизни нужно посетить. Если вы сомневались, то отбросьте все мысли, собирайте чемодан и вперед навстречу приключениям!