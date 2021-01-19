Соловьев прокомментировал свое появление в «списке санкций» Ашуркова

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал информацию о том, что он попал в «список санкций» Алексея Навального, опубликованный исполнительным директором ФБК (НКО, иноагент) Владимиром Ашурковым.

Ранее Владимир Ашурков, которого в расследованиях СМИ называли предполагаемым заказчиком отравления Навального, у себя в Facebook разместил список людей, против которых оппозиционер предложил ввести санкции. Он считает, что введенные Европейским союзом и США ограничения не работают, поскольку «не введены против людей с деньгами».

Ашурков заверил, что за несколько суток до возвращения Навального в Москву они совместно разработали список людей, против которых Западу действительно «стоило бы ввести санкции». Среди них присутствуют представители бизнеса, а также Соловьев. Документ при этом был согласован за несколько дней до посадки основателя ФБК в столице.

«Соловьев — ключевая российская государственная медиа личность, один из первичных рупор авторитарной пропаганды», — приводит текст «списка» Ашурков.

В комментарии ФАН Владимир Соловьев отреагировал на провокационное сообщение соратника Навального. Он указал, что Ашурков в настоящее время скрывается в Британии, при этом напомнив, что его лондонские фирмы накопили долгов на общую сумму около 2,8 млн евро и, вероятно, до сих пор их не погасили.

«Что отвечать Ашуркову, который скрывается в Лондоне? Про него все ясно. Надеюсь, он расплатился со своими долгами», — сказал телеведущий.

Соловьев обратил внимание, что соратник Навального некогда был сотрудником «Альфа-групп». В 2014 году в СМИ утекла переписка Ашуркова с оппозиционером, датированная 24 октября 2010 года и 19 февраля 2011 года. Именно он «настучал» основателю ФБК, что глава компании Михаил Фридман — «богатый крот», и что бизнесмен готов его неофициально поддерживать.

При этом телеведущий сослался на националистическое прошлое Навального — в нулевые годы он не гнушался в оскорбительной манере делить людей по этническим группам или национальной принадлежности.

«Они как были мерзкими стукачами, так и остались. А то, что Навального, фюрера оппозиции, как его называют в Германии, видимо, мучает тот факт, что я еврей и антинацист, меня не удивляет. [Борис] Ельцин, кстати тоже не любил советских журналистов и считался личным врагом Юрия Левитана», — добавил Соловьев.

Телеведущий резюмировал, что Алексей Навальный, равно как и Владимир Ашурков, являются «власовцами». Сотрудники ФБК при этом выступают в качестве «сборища непонятных граждан», многие из которых поддерживают антироссийскую идеологию. По этой причине воспринимать их провокации всерьез не следует.