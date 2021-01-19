Общественные организации ЦАР поддержали политический курс избранного президента

Банги, 19 января. Общественные организации ЦАР заявили о поддержке действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера. Также они отметили деструктивное влияние экс-президента Франсуа Бозизе на ситуацию в стране.

Центральноафриканский конституционный суд объявил лидера республики Фостен-Арканжа Туадера победителем на выборах, прошедших 27 декабря прошлого года. За Туадера проголосовали 53,16% граждан. Голосование состоялось несмотря на попытки вооруженных бандформирований запугать население и помешать избирательному процессу.

Общественное движение «Туадера — наше решение» (TNS) осудило попытки дестабилизировать ситуацию со стороны боевиков, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Также организация указала на ответственность Франсуа Бозизе за эскалацию насилия.

Представители TNS призвали всех заинтересованных в процветании ЦАР граждан объединиться и дать отпор тем, кто пытается захватить власть в республике с помощью оружия. Общественники обратились к президенту Туадера с просьбой создать благоприятные условия для конструктивных патриотических дискуссий со всеми активными представителями нации, и особенно — с молодежью.

Такие же идеи преследуют в Комитете по поддержке деятельности Фостена Арканжа Туадера (COREAA-FAT). Сотрудники организации указали на совместные усилия Бозизе, оппозиции и бандформирований, направленные на срыв голосования.

В опубликованном заявлении COREAA-FAT говорится о поддержке действующего президента. Помимо этого, граждан страны призвали сохранять бдительность и проявить солидарность вооруженным силам, защищающим страну от боевиков.

Обе организации поблагодарили Россию, Руанду и миротворцев ООН за помощь в организации и проведении выборов, а также борьбу с бандформированиями. Ранее Фостен-Арканж Туадера отметил действия инструкторов из РФ, которые обучали бойцов армии ЦАР и оказывали консультативную поддержку войскам даже в самых сложных ситуациях.