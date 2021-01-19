Президент Бразилии раскритиковал Мадуро в ответ на помощь из Венесуэле

Бразилиа, 19 января. Президент Жаир Болсонару ответил критикой на помощь Венесуэлы для страдающего от коллапса в сфере здравоохранения бразильского штата Амазонас. Его риторику в адрес Мадуро приводит бразильское издание Metropoles.

Не поблагодарив за поставленный кислород для систем искусственной легочной вентиляции, президент Бразилии рекомендовал Николасу Мадуро «оказать лучше помощь своему народу» и пустился в рассуждения о внутренних проблемах Венесуэлы.

«Если Мадуро хочет поставлять нам кислород, то никаких проблем, мы примем. Теперь он может оказать помощь и своему народу, — заявил Болсонару. — На минимальную зарплату в Венесуэле не купишь и килограмма риса. Они там съели всех собак и кошек».

VIDEO: "He could give emergency aid to his people too" says Brazilian President Jair Bolsonaro about Nicolas Maduro, mocking the oxygen shipment sent by his Venezuelan counterpart to help the northern Brazilian city of Manaus pic.twitter.com/tizWlg6PoE — AFP News Agency (@AFP) January 19, 2021

Очевидно, поднятая журналистами тема помощи для Амазонаса оказалась чувствительной для президента Бразилии, поэтому он немедленно перешел на физическую форму президента Венесуэлы.

«Но появляются идиоты, которые хвалят: «Ох, Мадуро, какое большое у него сердце». Да этот мужик весит килограмм 200 и ростом под два метра, поэтому сердце у него должно быть просто огромное!» — заявил Болсонару.

На прошлой неделе система здравоохранения в городе Манаус, столице штата Амазонас, не выдержала нагрузки из-за количества новых заражений COVID-19. Больницы и морги оказались переполнены, а спрос на кислород для аппаратов ИВЛ в несколько раз превысил производственные мощности.

Поставляющая кислород компания White Martins (также известная как Praxair) обратилась за помощью к властям соседней Венесуэлы. 15 января министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в телефонном разговоре с губернатором штата Уилсоном Лимой согласовал отправку гуманитарной помощи в Манаус.

Caminhões com o oxigênio venezolano cruzaram a fronteira Brasil/Venezuela nesse momento. Foram recebidos por médicos brasileiros formados na Venezuela. pic.twitter.com/RPdofYB2mb — FaniaRodrigues ???? (@FaniaRodrigues) January 18, 2021

18 января власти Венесуэлы доставили в Бразилию 130 тысяч литров кислорода, необходимого для аппаратов ИВЛ. При содействии правительства Венесуэлы в Бразилии также была сформирована «Бригада Симона Боливара» из числа выпускников медицинского университета в Каракасе.

Olha a Venezuela invadido o Brasil aí, trazendo oxigênio pra salvar vidas abandonadas em Manaus. pic.twitter.com/AxzgvDFfTr — ????????????????Patriota de Esquerda????????????????RESIST!???????? (@olhar_geografic) January 17, 2021

Всего с начала пандемии коронавирусом в Бразилии заразились более 8,5 миллионов человек, болезнь унесла жизни 211 тысяч бразильских граждан. На 19 января в Венесуэле официально зарегистрировано 120 тысяч случаев заражения COVID-19, от вируса умерли 1112 человек.