Президент Бразилии раскритиковал Мадуро в ответ на помощь из Венесуэле

Бразилиа, 19 января. Президент Жаир Болсонару ответил критикой на помощь Венесуэлы для страдающего от коллапса в сфере здравоохранения бразильского штата Амазонас. Его риторику в адрес Мадуро приводит бразильское издание Metropoles.

Не поблагодарив за поставленный кислород для систем искусственной легочной вентиляции, президент Бразилии рекомендовал Николасу Мадуро «оказать лучше помощь своему народу» и пустился в рассуждения о внутренних проблемах Венесуэлы.

VIDEO: "He could give emergency aid to his people too" says Brazilian President Jair Bolsonaro about Nicolas Maduro, mocking the oxygen shipment sent by his Venezuelan counterpart to help the northern Brazilian city of Manaus pic.twitter.com/tizWlg6PoE