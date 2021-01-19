Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

Президент Бразилии раскритиковал Мадуро в ответ на помощь из Венесуэле

Президент Бразилии раскритиковал Мадуро в ответ на помощь из Венесуэле

Бразилиа, 19 января. Президент Жаир Болсонару ответил критикой на помощь Венесуэлы для страдающего от коллапса в сфере здравоохранения бразильского штата Амазонас. Его риторику в адрес Мадуро приводит бразильское издание Metropoles.

Не поблагодарив за поставленный кислород для систем искусственной легочной вентиляции, президент Бразилии рекомендовал Николасу Мадуро «оказать лучше помощь своему народу» и пустился в рассуждения о внутренних проблемах Венесуэлы.

«Если Мадуро хочет поставлять нам кислород, то никаких проблем, мы примем. Теперь он может оказать помощь и своему народу, — заявил Болсонару. — На минимальную зарплату в Венесуэле не купишь и килограмма риса. Они там съели всех собак и кошек».

Очевидно, поднятая журналистами тема помощи для Амазонаса оказалась чувствительной для президента Бразилии, поэтому он немедленно перешел на физическую форму президента Венесуэлы.

«Но появляются идиоты, которые хвалят: «Ох, Мадуро, какое большое у него сердце». Да этот мужик весит килограмм 200 и ростом под два метра, поэтому сердце у него должно быть просто огромное!» — заявил Болсонару.

На прошлой неделе система здравоохранения в городе Манаус, столице штата Амазонас, не выдержала нагрузки из-за количества новых заражений COVID-19. Больницы и морги оказались переполнены, а спрос на кислород для аппаратов ИВЛ в несколько раз превысил производственные мощности.

Читать о том, как штат Амазонас превратился в «чумной барак» Бразилии

Поставляющая кислород компания White Martins (также известная как Praxair) обратилась за помощью к властям соседней Венесуэлы. 15 января министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в телефонном разговоре с губернатором штата Уилсоном Лимой согласовал отправку гуманитарной помощи в Манаус.

18 января власти Венесуэлы доставили в Бразилию 130 тысяч литров кислорода, необходимого для аппаратов ИВЛ. При содействии правительства Венесуэлы в Бразилии также была сформирована «Бригада Симона Боливара» из числа выпускников медицинского университета в Каракасе.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Бразилии заразились более 8,5 миллионов человек, болезнь унесла жизни 211 тысяч бразильских граждан. На 19 января в Венесуэле официально зарегистрировано 120 тысяч случаев заражения COVID-19, от вируса умерли 1112 человек.

Новости партнеров