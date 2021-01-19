Индексация пенсий в РФ в 2021 году: кому заплатят больше, кто останется без прибавки

Индексация пенсий и других социальных выплат проводится в России ежегодно и касается огромного количества россиян. Не стал исключением и 2021 год — уже с 1 января пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%. Это выше процента инфляции. Прибавка, в зависимости от размера пенсии, которую получает человек, составила примерно от 500 до почти 2000 рублей. Динамику увеличения пенсий после индексации за последние три года можно увидеть в таблице, ранее представленной ФАН. Тем, кто ждет индексации, величину индексированной пенсии можно узнать самостоятельно, умножив получаемую ежемесячно сумму на коэффициент 1,063.

Кто не получит прибавку

К сожалению, индексация вновь не коснулась пенсионеров, которые официально трудоустроены. Хотя Госдума неоднократно собиралась пересмотреть это ограничение, которое было принято в 2015 году (индексация пенсий работающим пенсионерам не проводится с 2016 года), но пока соответствующее решение еще не принято. Однако президент России Владимир Путин уже заявил, что к этому вопросу необходимо вернуться.

Отметим, решение вернуться к вопросу индексации всех пенсий, без разделения пенсионеров на работающих и не работающих, поддерживают все фракции Государственной думы.

Тем не менее пока решение не принято, работающие пенсионеры на прибавку рассчитывать не могут. Им пересчитают пенсию только после завершения трудовой деятельности, включив в дополнительную ежемесячную выплату все пропущенные с 2016 года индексации. Дополнительные деньги начнут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем официального завершения пенсионером трудовой деятельности.

Кроме того, в январе не индексировали пенсии тем, кто не выработал минимальный трудовой стаж. Индексация для этой категории получателей социальных выплат проводилась в апреле 2020 года, так что в этом году она также, скорее всего, произойдет уже весной.

Будут ли еще индексации в 2021 году

В Госдуме лежит законопроект фракции ЛДПР — предусмотреть в законе дополнительную индексацию пенсий. В законопроект включены две индексации — основная с 1 апреля и дополнительная — с 1 июля. Вторая индексация, по мнению авторов документа, должна проводиться, если скорость инфляции превышают темпы роста прожиточного минимума пенсионера. Законопроект предлагает и ряд других мер, направленных на увеличение размера пенсий в России, однако о сроках его рассмотрения пока ничего не известно.

Кто имеет право раньше выйти на пенсию

К некоторым категориям граждан, которые имеют право на досрочную пенсию, могут присоединиться медики, работающие с пациентами с COVID-19. В Совете Федерации предложили считать таким сотрудникам медицинских учреждений месяц за три, что увеличит их стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

ФАН ранее сообщал, что правом досрочно выйти на заслуженный отдых могут воспользоваться работники вредных производств, многодетные матери, учителя и некоторые другие категории граждан.

Из чего складывается пенсия

Размер пенсии в России зависит от трудового стажа, а также от величины зарплаты (или другого дохода), с которой человек платил налоги. Учитываются и другие факторы, из которых складываются так называемые пенсионные баллы, влияющие на величину социальных выплат.

Сама пенсия состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Раньше у пенсий россиян была также накопительная часть, однако с 2014 года эта доля остается замороженной, пока ориентировочно до 2022 года.

Правительство рассматривает несколько вариантов возвращения к системе, при которой граждане России смогут сами создавать собственные пенсионные накопления, но программы эти еще не приняты. По мнению экономиста и политолога Никиты Масленникова, пока система накопительных пенсий в России не станет доступной и надежной, рассчитывать на то, что россияне с старости будут получать достаточно денег для безбедной жизни, не приходится.