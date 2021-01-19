Этот город не может похвастаться долгой историей. Владивосток был основан только в середине XIX века, а статус города получил лишь в 1880 году. Но ко дню нынешнему он подошел с многими титулами и достижениями. Крупный порт, экономический и культурный центр Приморского края, город мостов и музеев, который Никита Хрущев планировал превратить в русский Сан-Франциско.

Что посмотреть во Владивостоке за один-три дня самостоятельно, если вы приехали сюда в командировку? И как провести время с пользой и интересно, если вы планируете поездку с детьми? Журналист ФАН разбирался в главных достопримечательностях Владивостока и сделал подборку лучших мест для посещений.

Центр Дальнего Востока

Владивосток во все времена пользовался вниманием столичных властей. Место его расположения выбирали тщательно и дотошно. Одновременно с созданием мощной военно-морской базы здесь построили торговый порт. Поэтому в числе первых поселенцев Владивостока были купцы, которые успешно развивали торговлю и застраивали побережье бухты домами-особняками.

Боевых действий на территории Владивостока не было никогда. В Первую и Вторую мировые войны город оказался в стороне от линии фронта, а японцы напасть на него так и не решились. Поэтому все, что здесь строилось с момента основания, сохранилось до наших дней. А исторический центр, который тянется вдоль бухты Золотой Рог, изобилует старинными зданиями, во многих из которых расположились музеи.

Но самые интересные места Владивостока — это не привычные для туриста памятники архитектуры, а совершенно другой набор достопримечательностей:

потрясающие вантовые мосты, один из которых включен в Книгу рекордов Гиннесса за протяженность пролета без единой опоры;

комплекс оборонных сооружений как в центральной части города, так и на острове Русский, который считается одним из его районов;

военно-исторические музеи — мощный форпост России на Дальнем Востоке эффективно справлялся со своей задачей более века, и городу есть, что рассказать своим гостям.

Поэтому, планируя знакомство с Владивостоком, будьте готовы удивляться передовым техническим решениям прошлого и настоящего. И не забудьте захватить удобную обувь и одежду — ходить придется много.

Как добраться до Владивостока

Идея приехать в город на машине может посетить лишь жителя Приморского края. Добираться сюда из Москвы или городов центральной России своим транспортом неудобно и накладно. В пути придется провести не менее недели, а качество дорог оставляет желать лучшего. Поэтому традиционно во Владивосток добираются на самолете, который прибывает в аэропорт в 40 км от города. Но, уже находясь здесь, жалеют, что не приехали на машине.

Интересная туристу часть города вытянута вдоль береговой полосы, и свой транспорт не помешал бы. В его отсутствие спасают автобусы и троллейбусы, а еще интересная городская достопримечательность — фуникулер. Два небольших вагончика быстро доставляют всех желающих на самую высокую точку города — Орлиную сопку, с которой открываются прекрасные виды на залив, сам город, зеленые острова и бурлящий порт.

На Орлиной сопке есть и смотровая площадка, куда неизменно приезжают все без исключения туристы, посещающие Владивосток. Потому местные жители советуют выбирать правильное время для посещений. Лучше побывать здесь рано утром, на рассвете, чтобы застать удивительной красоты восход солнца без нашествия людей вокруг. Или вечером, уже на закате, когда туристические группы разъезжаются.

Главные достопримечательности Владивостока за один день

Если времени на знакомство с городом совсем мало, можно попытаться увидеть максимум достопримечательностей в его центральной части. Исторический центр включает улицы Светланскую и адмирала Фокина, где сосредоточены многие самые красивые места Владивостока.

На улице Светланской почти каждый дом — памятник архитектуры. Многочисленные купеческие дома прошлого века соседствуют с музеями и театрами. Можно пройтись, чтобы тут же прикинуть программу досуга на вечер. Здесь есть и академический театр, и краевая филармония, и театр молодежи, и даже кукольный театр — все очень компактно. По улице Светланской двигайтесь к Корабельной набережной, которую можно уверенно отнести к лучшим местам Владивостока и назвать музеем под открытым небом.

Корабельная набережная

Для города это место историческое, даже эпохальное. Отсюда и начинался Владивосток, который рос и расширялся вглубь полуострова. До 2015 года вход на набережную был ограничен, здесь проводили лишь торжественные мероприятия. Но сегодня сюда свободно может прийти любой желающий, чтобы удивиться многому.

Мемориальный комплекс . Несмотря на то, что Владивосток не город боевой славы, его жители внесли свою лепту в победу советского народа над врагом во Второй мировой. Об этом напоминает 14-метровый обелиск-парусник, установленный в память о погибших моряках, и Стена памяти, на которой увековечены имена 12 тысяч жителей города, погибших на войне. Расположены элементы мемориального комплекса компактно, венчают их вечный огонь и часовня Андрея Первозванного.

. Несмотря на то, что Владивосток не город боевой славы, его жители внесли свою лепту в победу советского народа над врагом во Второй мировой. Об этом напоминает 14-метровый обелиск-парусник, установленный в память о погибших моряках, и Стена памяти, на которой увековечены имена 12 тысяч жителей города, погибших на войне. Расположены элементы мемориального комплекса компактно, венчают их вечный огонь и часовня Андрея Первозванного. Подводная лодка. Настоящая субмарина, которая в войну прошла три океана, громила и топила фашистские корабли, сегодня превращена в музей. Она стоит на Корабельной набережной и открыта для посещений. Внутри открыты для осмотра каюты матросов, капитанская рубка, ничуть не изменившиеся за более чем 70 лет центральный и носовой отсеки и даже торпедный боезапас. Все это позволяет почувствовать себя настоящим подводником, а потому экскурсия всегда увлекает детей. Не забудьте посетить этот музей, приехав во Владивосток с семьей.

Корабль «Красный вымпел». Еще одно боевое судно, которое превращено в музей. «Красный вымпел» был первым советским кораблем, который охранял морские границы в Тихоокеанском бассейне, он же участвовал в Великой Отечественной войне. Гости могут прогуляться по палубе, спуститься в трюмы, посмотреть экспозицию музея, которая рассказывает о службе моряков. Интересная и познавательная экскурсия отлично дополняет предварительное знакомство с боевой субмариной.

На Корабельной набережной вам предложат отправиться на морскую экскурсию вдоль побережья Владивостока. Если время позволяет, не отказывайтесь. Во время часовой экскурсии на катере вы увидите знаменитые маяки Владивостока. Двухчасовая позволит увидеть остров Русский, пройти под Русским мостом и добраться до Уссурийского залива. Одеваться нужно тепло: в любую погоду на катере будет прохладно. Если отправляетесь на два часа, гиды советуют брать с собой чай или кофе в термосе и перекус.

Факт. Во Владивостоке четыре набережных, и все они отлично подходят для прогулок и знакомства с городом. Корабельная среди них — самая патриотичная, а расположенная рядом Спортивная набережная — самая современная и подходящая для активного отдыха. К ней примыкает улица адмирала Фокина, названная владивостокским «арбатом».

Спортивная набережная

Универсальное место для прогулок с семьей. Прекрасно решает вопрос, что посмотреть во Владивостоке зимой и летом, так как предлагает насыщенную программу развлечений. Осенью и весной здесь просто гуляют, в жаркую погоду катаются на яхтах и катерах или отдыхают на городском пляже «Юбилейный». Главных достопримечательностей на Спортивной набережной несколько.

Музей «Владивостокская крепость». Оборонительные форты, которые тянутся вдоль береговой полосы на 100 км, неожиданно гармонично вписались в облик современного города и стали одним из его символов. «Владивостокская крепость» — это музей под открытым небом, среди экспонатов которого мощные фортификационные сооружения, увенчанные артиллерийскими и зенитными орудиями, пулеметами и минометами, даже зенитным комплексом. Внутри тоже есть, что посмотреть, хотя вполне возможно, дети и не захотят спускаться в «бункеры» — уж слишком колоритно наполнение «внешней» выставки. Экспозиция внутри музея тоже включает выставки оружия, а еще старинные предметы искусства, орудия труда, одежду народов, живших на этих землях столетия назад.

Оборонительные форты, которые тянутся вдоль береговой полосы на 100 км, неожиданно гармонично вписались в облик современного города и стали одним из его символов. «Владивостокская крепость» — это музей под открытым небом, среди экспонатов которого мощные фортификационные сооружения, увенчанные артиллерийскими и зенитными орудиями, пулеметами и минометами, даже зенитным комплексом. Внутри тоже есть, что посмотреть, хотя вполне возможно, дети и не захотят спускаться в «бункеры» — уж слишком колоритно наполнение «внешней» выставки. Экспозиция внутри музея тоже включает выставки оружия, а еще старинные предметы искусства, орудия труда, одежду народов, живших на этих землях столетия назад. Владивостокский океанариум . Один из старейших в России океанариумов привлекает удобным расположением. Местные жители любят проводить здесь выходные. Коллекция океанариума впечатляет: более двух тысяч обитателей в просторных аквариумах занимают три больших зала. Здесь можно познакомиться с многочисленными рыбами холодных и тропических морей, акулами, крокодилами и черепахами.

. Один из старейших в России океанариумов привлекает удобным расположением. Местные жители любят проводить здесь выходные. Коллекция океанариума впечатляет: более двух тысяч обитателей в просторных аквариумах занимают три больших зала. Здесь можно познакомиться с многочисленными рыбами холодных и тропических морей, акулами, крокодилами и черепахами. Миллионка. Если хотите узнать больше о прошлом Владивостока, загляните в старый квартал Миллионка. Когда-то его заселяли китайцы, которые устроили здесь свой квартал «Красных фонарей». Со временем китайцев принудительно выселили, а место продолжало считаться злачным и мрачным. Сегодня этот район развивается как деловой центр города и ореол минувших лет почти утратил.

На Спортивной набережной находится главная спортивная арена города - стадион «Динамо». Здесь проводят футбольные матчи, тренируется местная футбольная команда. Здесь же есть яхт-клуб, где можно арендовать катер или яхту, и Тропа здоровья, где местные жители катаются на велосипедах вдоль моря. Для гостей города Спортивная набережная ценна обилием кафе и ресторанчиков: после насыщенного дня здесь легко найдется место и для легкого перекуса, и для плотного ужина.

Достопримечательности острова Русский во Владивостоке

Остров Русский — один из районов города, но он всегда жил «своей жизнью». Сначала здесь была военная база, и местное население не имело ни желания, ни возможности туда ездить. Запрет на посещения сняли в 90-е годы, но остров с его прекрасными пляжами оставался не у дел, так как, чтобы добраться до него, нужно было пользоваться катерами или паромами.

Проблему утомительной двухчасовой дороги через небольшой пролив решил Русский мост, построенный в 2012 году к саммиту АТЭС. Для владивостокцев он стал настоящим подарком, так как сократил время в пути от материка до острова до 15 минут на автомобиле. Ему были бесконечно рады студенты ДВФУ: на острове находятся общежития и кампус университета. И гости города, которые получили возможность куда проще и быстрее добираться до достопримечательностей острова Русский. А их немало.

Ворошиловская батарея . Раньше секретный военный объект, призванный отражать атаки со стороны Японского моря. На огромных бетонных постаментах, как и 80 лет назад, стоят трехорудийные башни, снятые с линкора «Михаил Фрунзе». Гости могут не только посмотреть эти громадины, но и прикоснуться к ним, забравшись на самую верхнюю точку. А еще оценить снаряды, предназначенные для этих орудий, посмотреть казармы служивших здесь солдат.

. Раньше секретный военный объект, призванный отражать атаки со стороны Японского моря. На огромных бетонных постаментах, как и 80 лет назад, стоят трехорудийные башни, снятые с линкора «Михаил Фрунзе». Гости могут не только посмотреть эти громадины, но и прикоснуться к ним, забравшись на самую верхнюю точку. А еще оценить снаряды, предназначенные для этих орудий, посмотреть казармы служивших здесь солдат. Приморский океанариум. В России это один из самых крупных и современных океанариумов. Он был открыт в 2016 году и успел стать центром притяжения для многочисленных туристов и гостей города. Огромный, по площади равный пяти футбольным полям, он включает колоссальную экспозицию морской флоры и фауны. 146 аквариумов, шесть бассейнов, 70-метровый панорамный тоннель и 16-метровый водопад — вот лишь несколько статистических данных о масштабности объекта. Сюда можно зайти и «затеряться» на пол дня, настолько увлекательным будет изучение аквариумов. А для полного удовольствия нужно посетить шоу дельфинов в крупнейшем в мире крытом дельфинарии — он тоже находится здесь.

Летом и в начале осени на остров Русский можно отправляться на целый день. Местные пляжи песчаные, а вода прогревается до 25 градусов. Цивилизация пока сюда почти не добралась, поэтому на удобства вроде раздевалок и лежаков рассчитывать не стоит. Но увидеть морской берег в его почти первозданной красоте и накупаться вволю получится точно.

Куда сходить во Владивостоке с ребенком

Если посещения аквариума, океанариума и военных музеев окажется недостаточно, и в запасе у вас будет еще целый день, можно посвятить его другим интересным объектам. Например, направиться с ребенком в парк культуры и отдыха, который находится на Спортивной набережной. Его несложно заметить: огромное колесо обозрения видно практически из любой точки города. Здесь много и других аттракционов, которые обязательно понравятся детям. Есть и другие интересные для посещения с детьми места.

Зоопарки . Их в этом городе два. В первом — «Садгороде» — живут тигры, павлины, львы, медведи, рыси. Количество обитателей уже превысило несколько сотен, а сам зоопарк занимает площадь в два гектара и считается крупнейшим в Приморье. Приморский сафари-парк, названный «Шкотовским», — еще крупнее. Он занимает площадь в 70 гектар, но численность его обитателей меньше. Здесь в условиях, практически идентичных естественным, живут большие дикие кошки. Парк участвует в национальной программе по спасению амурских тигров, потому гулять по его территории можно только с проводником.

. Их в этом городе два. В первом — «Садгороде» — живут тигры, павлины, львы, медведи, рыси. Количество обитателей уже превысило несколько сотен, а сам зоопарк занимает площадь в два гектара и считается крупнейшим в Приморье. Приморский сафари-парк, названный «Шкотовским», — еще крупнее. Он занимает площадь в 70 гектар, но численность его обитателей меньше. Здесь в условиях, практически идентичных естественным, живут большие дикие кошки. Парк участвует в национальной программе по спасению амурских тигров, потому гулять по его территории можно только с проводником. Цирк. Своей цирковой труппы во Владивостоке нет, но цирк никогда не пустует. Современное здание, оснащенное по последнему слову техники, привлекает ведущие российские и зарубежные цирковые коллективы. В любое время года здесь проводят представления как на привычной сцене, так и на воде: арена цирка легко адаптируется к любым постановкам.

Обязательно с детьми стоит прокатиться на фуникулере и промчаться на автомобиле по Золотому мосту через бухту Золотой Рог. Он, как и Русский мост, тоже был построен к 2012 году и мгновенно стал одной из главных городских достопримечательностей.

Что привезти из Владивостока в подарок

Владивосток — город военных моряков, а потому отсюда везут тельняшки, бескозырки, кортики и фляги. Можно выбрать и керамический сувенир морской тематики: расписные посуду и статуэтки делают местные мастера.

Еще в этом городе делают фирменные конфеты — «Приморские», а потому, решая, какой сувенир привезти из Владивостока, обратите на них внимание. Конфеты называют приморской «птичкой», потому что они напоминают птичье молоко, но их начинка содержит натуральное желирующее вещество из водорослей — агар-агар. Это делает их вкусным и даже полезным десертом, вот только хранятся они недолго — до двух недель, так что не покупайте сувенир заранее.

Гастрономические сувениры вряд ли удастся довести до дома. Но шоколад местного производства с добавлением морской соли вполне доживет. Как и консервированная красная икра, которую здесь можно купить куда дешевле, чем в других городах России, и морские коктейли, не требующие хранения в холодильнике. Из Владивостока можно привести кедровые орехи и горькие настойки местного производства с добавлением калины, шиповника, травяных сборов Уссурийской тайги и меда.