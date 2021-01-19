Музыкальные критики не поддержали слова Пригожина о «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью ФАН назвал конкурс «Евровидение» «колхозным» и предположил, что мероприятие не несет никакой ценности ни для артистов, ни для общества. Однако музыкальные критики Сергей Соседов и Евгений Бабичев с Пригожиным не согласны.

Как отметил Соседов, за всю историю проведения «Евровидения» конкурс не был таким успешным, как сейчас. Он претерпел значительные изменения, это коснулось не только правил и требований к участникам, но и самого формата мероприятия.

«Я помню этот конкурс, каким он был, к примеру, в конце 80-х и в 90-е годы. В начале 2000-х для того, чтобы конкурс оживить, внедрили элемент шоу. Раньше артисты даже не могли толком двигаться. Кроме того, было только профессиональное жюри: композиторы, музыкальные продюсеры, владельцы рекорд-лейблов», — вспоминает шоумен.

С приходом нового тысячелетия ситуация изменилась, так же, как и сам формат «Евровидения». Как отмечает Сергей Соседов, у исполнителей появилась возможность петь не только эстрадные, классические композиции традиционного звучания.

«Появилась возможность петь какой-то эксцентрический репертуар, появился кроссовер жанр, даже исполнители хэви-метал вышли на сцену», — говорит критик.

В разговоре с корреспондентом ФАН Сергей Соседов вспомнил тех исполнителей, у которых с изменением формата «Евровидения» появилась возможность на широкую аудиторию представить свое творчество. Он вспомнил финскую хард-рок-группу Lordi, австрийского певца Кончита Вурст и других, кому еще в 60-е и 70-е годы выступить в конкурсе просто запретили бы.

«Говорить, что конкурс себя изжил, когда практически все направления, начиная классическим, оперным пением и заканчивая рэпом, представлены на конкурсе, ну извините, это как-то противоестественно», — заметил шоумен.

По мнению критика, с течением времени традиционный конкурс «Евровидение» давно канул в Лету. Он стал шире, ярче и интереснее. Теперь его можно смотреть как настоящий «гала-концерт европейской эстрады».

«Последний конкурс, который проходил до этой ужасной пандемии, мы смотрели. Там выходили певцы один другого лучше, талантливейшие исполнители. Они все разные, как можно было вообще выбрать кого-то победителем. Это было совершенно невиданно. Это витрина популярной европейской музыки. Это витрина всех существующих ныне музыкальных жанров и стилей», — добавил Сергей Соседов.

Поддержал мнение Соседова и Евгений Бабичев. Светский журналист отметил, что сейчас «Евровидение» приобретает второе дыхание, ведь трансляции ведутся теперь не только на Европу.

«Китай пристально наблюдает, если не ошибаюсь, два или три года конкурс транслируется в Америке, Австралия присоединилась не только в качестве зрителей, но и в качестве участников. Поэтому это уже больше, чем просто конкурс. Это уже общемировая, популярная традиция, что подтверждается высокими рейтингами», — говорит критик.

Кроме того, Евгений Бабичев считает, что «Евровидение» не потеряло своей ценности ни для артистов, ни для общества.

«Одним только появлением на сцене конкурса можно заявить о себе на всю гигантскую аудиторию. Кто-то даже относится к этому как к музыкальной олимпиаде. Многие относятся к «Евровидению», как к музыкальному празднику, этот конкурс объединяет людей, хотя бы на один вечер. Откладываются в сторону проблемы, политика, вопросы пандемии», — говорит Бабичев.

Также журналист выразил надежду, что в нынешнем году ничто не сможет помешать проведению конкурса, который пройдет во всей своей красе.

«Если ситуация с коронавирусом станет легче, все равно в мае конкурс состоится. В мае мы увидим нового победителя», — подытожил критик.

Как стало известно, в 2021 году на знаменитом ежегодном европейском музыкальном конкурсе Россию представит группа Little Big. Однако Иосиф Пригожин полагает, что первое место на «Евровидении» занял бы не кто иной, как рэпер Моргенштерн.