Боевики атаковали колонну грузовиков из Камеруна в Центральноафриканской Республике

Банги, 19 января. Вооруженные бандиты обстреляли колонну грузовиков на трассе, соединяющей столицу ЦАР с Камеруном. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Движение по оси Банги — Дуала было восстановлено 12 января после продолжительного перерыва. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада сообщил, что первая автоколонна из столицы уже прибыла в пограничный камерунский город Гаруа Булай. В ближайшее время в том же направлении пройдет еще 400 грузовиков, а в обратную сторону — 1600.

Каждый конвой охраняется силами миротворцев ООН, также на трассе расположены отряды правительственных войск. Тем не менее боевики не оставляют попыток прервать сообщение ЦАР с Камеруном.

Дорога к северному соседу играет важную роль в жизни Центральноафриканской Республики. По этой трассе доставляют продукты питания, цены на которые значительно выросли в связи с перерывами в снабжении. В обратную сторону движутся предназначенные на экспорт товары, в первую очередь — необработанная древесина.

Таким образом, нападения боевиков преследуют сразу две цели: ухудшение условий жизни в столице и удар по национальной экономике. Значение транспортной артерии обозначил Фирмен Нгребада, который лично отправился к охраняющим дорогу войскам, чтобы подбодрить бойцов FACA и вручить им государственные награды.