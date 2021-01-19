Депутат ГД предостерег от дискриминации непривитых в случае введения COVID-паспортов

Москва, 19 января. Вакцинация в России добровольная и должна быть осознанной, а COVID-паспорта не должны быть единственным разрешительным документом, позволяющим не носить маску. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«Ковидные паспорта» или любые другие маркеры не должны быть единственным разрешительным документом на неношение масок или, например, совершение международных путешествий, — сказал он. — Нельзя дискриминировать людей, которые не могут по показаниям врачей привиться или которые уже переболели».

Парламентарий напомнил, что в России вакцинация носит добровольный характер и каждый гражданин вправе принимать решение самостоятельно, взвесив все аргументы.

«Как врач я, безусловно, поддерживаю вакцинацию, — отметил он. — И сам уже прошел обе фазы прививания. Однако надо понимать, что организм у каждого человека специфичен и одного лишь желания недостаточно: врач должен провести медосмотр и принять решение об отсутствии противопоказаний. В обратном случае пациент не сможет получить вакцину».

Борис Менделевич отметил, что меры популяризации вакцинирования необходимы. Однако, по его словам, они ни в коем случае не должны ущемлять права людей, которые не могут или не желают прививаться.

Добавим, что в российских регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших граждан. Среди них — возможность получать скидки при посещении развлекательных учреждений и даже отмена масочного режима.