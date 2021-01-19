Шокирующие цены на газ на Украине могут спровоцировать третий «майдан»

На Украине продолжается скандал вокруг резкого роста цен на газ и его доставку. Киев, поддавшись воле Запада и сделав цены на «голубое золото» рыночными, спровоцировал массовые социальные бунты в целом ряде крупных городов. Впрочем, как считают эксперты, таким образом украинцев пытаются отвлечь от еще более серьезных проблем в государстве, передает корреспондент ФАН из Киева.

Напомним, на внеочередном заседании кабмин Украины временно ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны (18,43 рубля) за кубометр. Чтобы читатели яснее представили себе, как новые цены бьют по карману простых украинцев, сообщим: например, отопление типовой двухкомнатной квартиры в Херсоне теперь обходится более чем в четыре тысячи гривен (около 11 тысяч рублей) в месяц. Эта сумма не включает в себя стоимость горячей и холодной воды, бытового газа и других услуг ЖКХ. А стоимость отопления стандартной «однушки» в Киеве составляет, по словам знакомых корреспондента ФАН, от 2200 до 2500 гривен (от шести до семи тысяч рублей). Все остальные услуги ЖКХ в этот счет также не включены.

Заоблачный уровень коммунальных тарифов не просто бьет по карманам миллионов украинцев. У многих из них, сохранивших привычку честно оплачивать счета, они высасывают основную часть семейного бюджета. В итоге главные семейные потребности, вроде расходов на детей, лечение и покупку продуктов, многим гражданам приходится оплачивать по остаточному принципу. На фоне того, что действующие власти неоднократно клялись, что ни при каких условиях не станут повышать тарифы, возникшие по всей стране социальные бунты выглядят вполне логично.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что власти намерены снизить газовые цены для украинцев в среднем на 30%. А средняя платежка за газ будет примерно на 500 гривен (1318 рублей) меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты. Напомним, с августа 2020-го на Украине полноценно заработал рынок газа для населения и единой цены на «голубое топливо» больше нет. Украинцы могут выбирать поставщика газа и платят отдельно за топливо как за товар, а отдельно — за его доставку.

Как следствие — к концу 2020-го на украинский рынок вышли более 50 газоснабжающих компаний Украины, а в январе большинство из них резко повысили свои тарифы. Самые низкие предложила компания «Газ АП» (6,99 гривны за кубометр), цены у остальных поставщиков — в диапазоне от 7,39 до 10,8 гривны (19,5-28,5 рубля) за кубометр. Причем тарифы на услуги распределения газа на 2021 год уже утверждены, они выросли по всей стране в среднем на 40%.

Несмотря на анонсированное кабмином снижение цен на газ, в ряде украинских городов возмущенные граждане продолжают выходить на митинги протеста. Так, в минувшие выходные протесты прошли в Полтаве, Херсоне, Запорожье, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях. Во время протестов в Житомире местные жители пытались штурмовать местный облсовет, а в Полтаве манифестанты на несколько часов перекрыли центральные улицы города. Наблюдатели говорят, что шокирующие цены на газ на Украине могут спровоцировать третий «майдан».

По мнению политического аналитика и публициста Янины Соколовской, сегодня самая важная составляющая в цене газа для украинцев — политическая. А с помощью игр вокруг тарифов власти пытаются решить целый ряд своих проблем.

«Мы все это помним еще со времен премьерства Юлии Тимошенко и президентства Виктора Ющенко, когда нам «прикручивали вентиль аккурат под новогоднюю елочку». Потом происходили переговоры, вентиль откручивали обратно, начиналось примирение, возмещение долгов. А потом, спустя некоторое время, все начиналось сначала, — напомнила Соколовская. — Кстати, история с арендой российским Черноморским флотом морских баз в Крыму также была напрямую связана с газовыми долгами Украины. Киеву тогда простили 1,5 миллиарда долларов долгов, а взамен он продлил соглашение о базировании российских судов ЧФ с 2010-го до 2017-го. То есть газовый вопрос у нас всегда был крайне политизирован».

Соколовская усмотрела позитивный момент в том, что власть, узнав о планах всеукраинской забастовки из-за роста газовых цен, пошла на попятную и стала искать пути для их понижения.

«Это значит, что власти услышали народ, решили не доводить дело до очередного «майдана» и все-таки показать, что намерены долго и трудно преодолевать то самое повышение тарифов, которое сами же и затеяли. Особенно убого все это смотрится на фоне того, как президент [Владимир] Зеленский многократно обещал не повышать, а, наоборот, снижать тарифы. Но с тех, пор, видимо, много воды утекло, — предположила Соколовская. — Все это выглядит как дикая профанация, и оправдания власти вроде «злой МВФ нас принуждает поднимать тарифы, но мы боремся из последних сил» выглядят неубедительно и жалко».

Аналитик считает, что вся эта тарифная история продлится как минимум полтора-два месяца. Даже с учетом того, что нынешняя зима на Украине выдалась довольно теплой, а заморозки продлятся всего неделю-две.

«Проблема, на мой взгляд, состоит в другом. Несущественным понижением цены на газ и вообще играми вокруг тарифов власть хочет прикрыть свои провалы в различных сферах управления, — заявила в ходе пресс-конференции Янина Соколовская. — Нынешняя власть прославилась тем, что перекрывает один скандал другим — чтобы люди забыли о старом и сосредоточились на новом. Что же именно от нас пытаются прикрыть скандалами с ЖКХ? Первое — это история с вакцинами, вернее — с их отсутствием. Киев в свое время почему-то не стал участвовать во фьючерсных сделках по покупке вакцины Pfizer по льготной цене. Видимо, у них были более важные дела. И теперь Украина вынуждена закупать китайскую вакцину, эффективность которой еле-еле превышает 50%. Причем этих вакцин даже при удачном раскладе на Украине ожидается всего восемь миллионов, то есть ими можно привить четыре миллиона человек. Эта история сильно портит имидж нынешнего режима, особенно при том, что она наложилась на скандал с нелегальной вакцинацией богатых украинцев. Но все это сразу же отошло на второй план, как только возник шкурный вопрос о повышении тарифов ЖКХ или возвращения их на прежний уровень».

Второй момент, который пытаются скрыть от украинцев с помощью тарифного скандала, — это история с Харьковом, уверена эксперт.

«Мы помним, что Харьков на выборах мэра проголосовал за находящегося в коме Геннадия Кернеса, который впоследствии умер от коронавируса. Владимир Зеленский не приехал на похороны популярного мэра, и такое поведение Киева вызвало серьезное возмущение у горожан. В Харькове и без того сильны пророссийские настроения. И сейчас остро стоит вопрос о том, кто возглавит этот ключевой для страны город, возьмет его под контроль. На место харьковского мэра сегодня нацелились люди, курируемые главой МВД Арсеном Аваковым, и «схватка за Харьков» обещает быть очень жестокой. Но скандал с тарифами помогает властям отвлекать внимание украинцев и от нее», — констатировала она.

Кроме того, считает политолог, ситуацию с коммунальными тарифами власть пытается использовать еще и для поддержания своего рейтинга.

«Разные социологические службы не раз проводили исследования. И все они получили неутешительные для власти результаты. Популярность президента стремительно падает, равно как и рейтинг его партии «Слуга народа». Но проблема не только в падении их рейтингов, но и в росте антирейтинга Зеленского, его партии и существующей власти в целом. Это очень тревожный симптом, который должен был показать Западу, что в стране все совсем не хорошо. Его тоже прикрыли историей с ЖКХ», — отметила Соколовская.

Наконец, еще один скандал, который на Украине пытаются заретушировать с помощью тарифной свистопляски — это тема «пленок Деркача», считает аналитик. Напомним, на записях, сделанных в кабинете экс-президента Петра Порошенко, были зафиксированы коррупционные истории, в которых замешан избранный президент США Джо Байден.